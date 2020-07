Høyre mener egne tiltak for rasisme er feil vei å gå

– All form for diskriminering skal slås hardt ned på, også rasisme, men dette handler først og fremst om et trygt læringsmiljø, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Tidligere denne uken skrev Dagsavisen om at Arbeiderpartiet ønsker å innføre sanksjoner mot skoler som ikke følger opp tilfeller av rasisme. Høyre mener at verktøykassen for mobbing er tilstrekkelig som den er, og at den allerede inneholder sanksjoner.

Les også: Rasisme i skolen: Arbeiderpartiet vil innføre sanksjoner mot skoler som ikke tar tak i problemene

Endret opplæringsloven

Gudmundsen viser til en rekke tiltak Høyre har gjort for å slå ned på mobbing. Noe av det første de gjorde etter regjeringsskiftet, var å endre opplæringslovens bestemmelser om elevens skolemiljø.

– Med den nye opplæringsloven kan fylkesmannen komme med et pålegg om ytterligere oppfølging og tilrettelegging for et bedre skolemiljø.

Alle skoler har nå aktivitetsplikt til straks å sette inn tiltak og følge opp det enkelte mobbetilfellet.

At fylkesmannen har hjemmel til å pålegge skoler å gjennomføre tiltak, mener Høyre er en sanksjon.

– Det hadde vært interessant å høre hva Arbeiderpartiet mener mangler i de sanksjonsmulighetene vi har i dag. De kommunene som ikke følger mobbetiltakene, blir fulgt opp av fylkesmannen. Det viser rapporter som allerede har evaluert dette. Jeg har ikke hørt om et eneste tilfelle der en kommune ikke følger opp pålegg fra fylkesmannen, det ville vært oppsiktsvekkende, sier Gudmundsen.

Les også: – Dette er skadelig for barn. Jeg vil kalle det strukturell mobbing (+)

Mener man må ha et helhetlig blikk

Arbeiderpartiet har lagt frem flere forslag som skal motvirke rasisme og trakassering i skolen. Høyre mener at å sette inn ekstra tiltak i Norge, som kun skal bekjempe rasisme, er feil vei å gå.

– Vi må jobbe systematisk med dette, istedenfor å bryte det ned til delhandlingsplaner kun for rasisme. Det tror jeg heller kan være med på å svekke kampen mot rasisme og et godt læringsmiljø, sier Gudmundsen.

Han mener det er viktig å ikke ha egne tiltak for ulike former for diskriminering og mobbing, men at man må ha et helhetlig blikk, slik at alle som jobber med oppfølging og tilrettelegging i skolen, er godt kjent med tiltak og handlingsplan.

– Det er klart at vi har nulltoleranse for rasistisk adferd og all form for diskriminering i hele opplæringsløpet, men til syvende og sist, er det et godt læringsmiljø vi egentlig prater om, sier han.

Mobbeknapp tilgjengelig for alle fylker

Blant Arbeiderpartiets forslag, er å innføre en egen mobbe- og trakasseringsknapp. Ifølge Høyre finnes en slik knapp allerede.

– Utdanningsdirektoratet har laget en mobbeknapp som er tilgjengelig for alle fylker. Der er det også mulig for barn å selv melde fra om hendelser. Da vil fylkesmannen melde videre til skolen og det vil iverksettes pålegg om aktivitet for å motvirke mobbingen, sier Gudmundsen.

Utdanningsdirektoratets mobbeknapp heter nullmobbing.no. Der får man tilgang på informasjon om hva mobbing er, hvordan man kan få hjelp til å håndtere mobbing, og foreldre, lærere og andre rundt barn, kan få tilgang på ressurser og støtte for å jobbe systematisk mot mobbing i sitt læringsmiljø.

Les også: Hareide står på sitt – vil ikke gi ei krone til Fornebubanen uten E18