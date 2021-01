Av Kristian Skårdalsmo

Det vedtok Høyres sentralstyre i et digitalt møte søndag kveld.

– Bakgrunnen er det pågående covid-19-utbruddet, sier generalsekretær i Høyre, Tom Erlend Skaug, i en pressemelding.

Utsetter programlansering

Høyre mener det er bedre muligheter for at det vil være forsvarlig å samle flere hundre partifeller fysisk i mai enn i mars.

– Om landsmøtet kan gjennomføres slik vi nå legger opp til, avhenger selvsagt av utviklingen i smitte og anbefalinger fremover. Ingenting er viktigere nå enn å holde smitten nede, sier Skaug.

Han understreker at partiet forholder seg strengt til de råd og retningslinjer som til enhver tid gjelder.

Utsettelsen av Høyre-landsmøtet får også følger for lanseringen av andreutkastet til nytt partiprogram for stortingsperioden 2021–2025. Andreutkastet skulle legges fram i midten av januar, men er nå utsatt, uten at et nytt tidspunkt er satt.

Rødt først ute

Høyre er det første partiet som utsetter sitt landsmøte i 2021.

Rødt har imidlertid planlagt å avholde sitt landsmøte allerede 4.–7. mars. De øvrige partiene har noe mer tid på seg til å planlegge avviklingen. Senterpartiets landsmøte er satt opp 18.–21. mars, Venstre samles 9.–11. april og Arbeiderpartiet helgen etter.

23.–25. april skal SV etter planen samle partiet på Hamar, mens Fremskrittspartiets landsmøte finner sted i starten av mai.

Landsmøtesesongen i 2020 ble sterkt amputert etter at koronapandemien rammet Norge i mars i fjor. Flere landsmøter ble utsatt og holdt helt eller delvis digitalt med et begrenset antall mennesker fysisk til stede. Mange av partiene valgte også å skalere ned omfanget av møtene.

