Ved stortingsvalget neste år blir skattepolitikk et hovedtema, tror Høyres Henrik Asheim.

– Valgkampen kan bli et viktig skattevalg. Nå ser vi at opposisjonen samler seg om å øke skattene kraftig, sier Asheim til NTB.

Mandag legger den interne programkomiteen fram sine forslag som skal inn i partiprogrammet og så danne grunnlaget for Høyres valgkamp.

Jobbskattefradrag

– Slik programkomiteen ser det, er det ikke rom for de store skattelettelsene nå, men vi foreslår å lette noen skatter og avgifter, sier Asheim, som er nestleder i programkomiteen.

Noen punkter har allerede blitt omtalt. Blant disse er forslaget om et eget skattefradrag for alle under 30 år som er i jobb. Et annet er forslag om kutt i avgifter på øl og vin og sukker for å bekjempe grensehandel.

Tiltaket om jobbskattefradrag for unge vakte en del diskusjon, men det var til slutt en enstemmig komité som samlet seg om forslaget, ifølge VG.

Asheim mener det vil være et viktig tiltak for å fremme yrkesaktivitet for denne gruppen.

– Vi foreslår å spisse jobbskattefradrag inn mot den aldersgruppen som gjerne har lavere lønn, men også høyere utgifter enn eldre i arbeidsmarkedet. Det er også ofte snakk om studenter. Målet er at dette skal gjøre det mer attraktivt for unge å være i jobb, sier Asheim.

Bedrifter rammet av pandemien

Han mener diskusjonen om formuesskatt på arbeidende kapital – som for eksempel utstyr og maskiner i bedriftene – må få enda større plass med koronapandemien som bakteppe.

– Vi ser at flere bedrifter enn tidligere sliter, men ender med å betale formuesskatt fordi de for eksempel har store varelagre. Dette er en skatt som alene rammer norske bedrifter. Vi må stille spørsmål om det er en rettferdig måte å verdsette selskaper på, sier han.

Han varsler også at programkomiteen har flere forslag til grønne skattegrep, uten at han vil gå inn på detaljene.

Vil videreføre ABE-reformen

Den omdiskuterte ABE-reformen, som handler om ostehøvelkutt i offentlig sektor, bør videreføres i neste stortingsperiode, mener Asheim.

– Vi har ikke sett noen gode alternativ for å få ned pengebruken på offentlig byråkrati. Dette er en veldig forutsigbar ordning, og jeg tror det fortsatt er mye å hente på å jobbe smartere gjennom digitalisering, sier han. (NTB)