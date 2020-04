Partiet ble målt til 17,9 prosents oppslutning i mars, men ligger nå på 25,2 prosent (+7,3), skriver VG.

Ingen andre partier har hoppet så mye fram på én måned før, ifølge Respons Analyse som har gjennomført målingen.

Et slikt valgresultat ville sikret Høyre 46 mandater på Stortinget, mot Aps 49.

Arbeiderpartiet hoppet fram 8,7 prosentpoeng mellom to målinger etter 22. juli-terroren, men da skjedde hoppet over to måneder siden det ikke var noen måling i juli.

Arbeiderpartiet er fortsatt største parti på denne målingen. Partiet har gått fram 1,8 prosentpoeng til 26,7. Ellers er det bare SV som har vekst, og går fram 0,1 prosentpoeng til 7,3 prosent.

Alle andre partier krymper. Verst går det for Senterpartiet, som faller 3,2 prosentpoeng til 13,5.

Partienes oppslutning (endring i prosentpoeng fra mars i parentes):

Ap: 26,7 (+1,8)

H: 25,2 (+7,3)

Frp: 12,4 (-2,2)

KrF: 3,2 (-0,3)

Sp: 13,5 (-3,2)

SV: 7,3 (+0,1)

V: 2,8 (-0,5)

R: 3,5 (-1,9)

MDG: 4,2 (-0,9).

Målingen er tatt opp mellom 26. mars og 1. april og 1.000 personer er intervjuet. Feilmarginen er mellom 2 og 3 prosentpoeng.