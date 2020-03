– For fornærmede har saken vært en stor belastning. Det er derfor godt at saken nå endelig er ferdig i rettssystemet, skriver statsadvokat Rudolf Christoffersen i en epost til Bergens Tidende.

De tre mennene ble like før jul i fjor dømt til mellom fire og et halvt og seks og et halvt års fengsel for voldtekten som skjedde i Sogndal natt til 6. februar 2018.

De tre mennene må også betale kvinnen over 3,6 millioner kroner i erstatning og oppreisning.

