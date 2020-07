Hotellrommene står tomme i storbyene – Fullbooket i distriktene

– Signalene fra hotellene er at mindre hoteller i distriktene gjør det bra i sommer, men at på hoteller i storbyene er det ikke like mange gjester, sier politisk rådgiver Kjersti Aastad i NHO Reiseliv.

På grunn av koronasituasjonen bor færre turister på storby-hotellene, i tillegg til at kurs- og konferansemarkedet er labert. Utenlandsturister og konferanser har stått for omlag 70 prosent av overnattingene i Norge, skrev NRK tidligere i juli.

– Reiselivet i Oslo trenger utenlandske turister for å redde sommeren. Museer i Oslo melder også om få besøkende, sier Aastad.

Usikker framtid

Tidligere somre har tyske turister utgjort den største gruppen på norske hoteller. Selv om mange av dem har uteblitt så langt i år, finnes det noen lyspunkt for bransjen: Visit Norway forteller at det har vært en økning i besøkende fra Danmark og Finland den siste tida.

Politisk rådgiver i NHO Reiseliv Kjersti Aastad mener det er vanskelig å si hva slags påvirkning koronaepidemien har på reiselivsbransjen utover høsten. Foto: Per Sollermann/NHO Reiseliv

Samtidig har flere nordmenn lagt ferien til eget land. Aastad påpeker at det er for tidlig å si noe om reiselivet under ett gjør det veldig bra i sommer.

– Det er flott at nordmenn reiser ut i distriktene og tar inn på hotell og bor på camping og hytter, men reiselivet er mer enn overnatting. Om opplevelsesbedriftene med naturguider og spisestedene opplever at nordmenn legger igjen like mye som utenlandske turister vanligvis gjør, gjenstår å se, sier hun.

På Sørlandet melder de fleste hotellene om godt belegg i juli måned, men det er usikkert hva de neste månedene vil bringe.

– Bekymringen for reiselivet ligger i august og utover. Det er normalt da den største internasjonale gjestestrømmen kommer, sier Aastad.

Knallsommer flere steder

I Telemark forteller flere hotelleiere at de er fullbooket i store deler av juli, skriver Varden. En av dem er hotelleier Johan Straand ved Straand hotell i Vårdal. Han vil ikke røpe konkrete tall, men sier han så godt som har hatt fullt belegg den siste måneden.

– Vi har hatt en fantastisk god sesong, med veldig godt belegg fra midten av juni og fram til nå. Det ser også lovende ut de neste 14 dagene, sier Straand til avisa.

Også lenger nord i landet er det flere som forteller om fulle hus. Blant dem er Lovund Hotell i Lurøy Kommune på Helgeland. Der er det nærmest fullt i hele juli.

– Vi har vært 95 prosent fullbooket i hele juli, men det åpner mer opp i august, sier daglig leder for hotellet, Sivert Olaisen, til NRK.

Økningen sammenlignet med i fjor har vært på 15 prosent, og det er for det meste norske turister som har bestilt rom, skriver nettsiden.

Dårlige tider

Hotellkjeden Scandic bekrefter de tendensene NHO beskriver om sommeren så langt.

– Vi har generelt høyest belegg på hoteller som ligger på litt mindre steder, mens storbyene i større grad er påvirket av avlyste arrangementer og reiserestriksjoner, sier kommunikasjonssjef i Scandic Hotels Norge, Lars Anders Bolsø Vestad.

I forrige uke slapp Scandic kvartalsrapporten for andre kvartal. I rapporten kom det fram at for hele scandickonsernet har belegget vært på 35 prosent av maks kapasitet i ferien.

Inn mot fellesferien har konsernet sett en økning i etterspørselen noen steder, forteller Vestad.

Koronautbruddet hadde stor påvirkning på hotellbransjen, mener Kommunikasjonssjef i Scandic Hotels Norge, Lars Anders Bolsø Vestad. Foto: Pressebilde/Scandic Hotels Norge

Ifølge Vestad står hotellbransjen fortsatt i en svært alvorlig situasjon. Samfunnet har gradvis åpnet og det har hatt en effekt, men veien videre vil komme an på mye.

– Vi går en usikker høst i møte, men vi håper lettelser i forsamlingsregler vil gjøre det mulig å arrangere større kurs og konferanser igjen, sier han.

I juni ble det varslet om nedbemanning på 1000 årsverk i Scandic Norge. Sommersesongen vil ikke ha noen innvirkning på dette, opplyser Vestad.

– Det er en situasjon vi helst skulle vært foruten, men de varslede nedbemanningene er nødvendige for å tilpasse organisasjonen til en ny hverdag. Vi er svært takknemlig for støtten vi har fått fra myndighetene så langt, og håper videre støtte og lettelser i restriksjoner vil bidra til at vi slipper ytterligere nedbemanninger, sier Vestad.

