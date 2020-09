Oslofjordtunnelen ved Frogn og Asker i Viken er stengt som følge av oversvømmelser. Også E6 mellom Trosterud og Furuset i Oslo i retning Gardermoen var en stund delvis stengt som følge av mye vann.

– Vi har litt oversvømmelser her og der og nedblåste trær, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Mikael Olsen, til NTB i 7.45-tiden lørdag.

Follotunnelen i retning Moss var en stund også stengt på grunn av trafikkuhell. Ved 8-tiden melder Vegtrafikksentralen Øst på Twitter at denne igjen er åpen.

Tette sluk

Olsen sier at mye løv gjør at slukene ikke får tatt unna alt vannet som har kommet gjennom natta.

– Det entreprenørene våre gjør mye, er å løsne tette sluk. Deretter flyter vannet egentlig bra, sier Olsen.

Han forteller at også veltede trær gir problemer flere steder.

Blant annet er et kjørefelt på Nedre Rælingsvei ved Nordby i Follo stengt på grunn av et tre som har blåst over ende.

– Det er mannskaper på vei for å fjerne treet. Politiet er ikke på stedet, skriver Øst politidistrikt på Twitter klokka 7.37 lørdag morgen.

Olsen sier at i de hektiske morgentimene vil store veier bli ryddet først. Han ber dem som er ute på veiene, om å tenke over hvilken rute de velger.

– Småveier vil ikke bli prioritert, sier han.

Forsinkelser på T-banen

Også på T-banestrekningen mellom Holmen og Hovseter skaper et veltet tre forsinkelser.

– T-banen må kjøre på motspor, så her blir det forsinkelser, sier pressevakt i Sporveien, Jan Rustad til NTB.

Rustad forteller at det i løpet av natt til lørdag flere steder har blåst ned trær langs T-banesporene, men ingen andre strekninger er blokkert.

– Det jobbes nå fortløpende med å fjerne det, legger han til. (NTB)