Høring om oljeskatten: Tre av fire Aker-ansatte kan miste jobben

Av Helge Rønning Birkelund / Fri Fagbevegelse / LO Media



Fredag hadde Stortinget høring om den så mye omtalte redningspakken for leverandørindustrien, samt olje- og gassindustrien. Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen har møtt i et utall høringer i Stortinget. Han mener fredagens høring var spesiell.

– Jeg har aldri følt et så stort ansvar og alvor som jeg gjør nå, sa Stein Lier Hansen.

Og overlot til Aker-direktør Øyvind Eriksen å fortelle hvorfor.

– Vi kjenner på kroppen hver eneste dag situasjonen vi har kommet opp i. Nedstengningen av samfunnet og bedrifter har skapt en alvorlig situasjon for olje- og gassindustrien, sa Eriksen.



Kan miste tre av fire

Aker-konsernets to største leverandørbedrifter er Aker Solution og Kværner. Begge har opplevd en bråstopp i ny aktivitet. Prosjekter under arbeid blir forsinket. Men begge opplever at når dagens ordrereserver er levert finnes det ingen nye prosjekter, sa Øyvind Eriksen til en alvorstynget finanskomité på Stortinget.

Før krisen sysselsatte Aker Solution og Kværner hele 17 000 medarbeidere. Nå er dette antallet allerede redusert til i underkant av 10 000.

– Regjeringens forslag vil skape svært lite ny aktivitet i Aker. Og null ny aktivitet i Kværner. Det er en reell fare for at den samlede arbeidsstokken reduseres til 4 000, opplyste Eriksen.

Han ble utfordret på spørsmålet om utbytte. Han avfeide det som problem: På direkte spørsmål fra Hadia Tajik (Ap) sa han følgende om utbytte:

– Vi har ikke betalt utbytte fra leverandørbedrifter på mer enn fem år. Vi kuttet nylig utbytte i Aker BP med to tredjedeler. Dels for å sikre selskapets finansielle stilling og dels fordi vi ser at dette er et felles løft. Utbyttekutt vil på samme måte som frysing av lønninger og ingen bonusutbetaling vil være en del av bidraget selv uten pålegg, sa Eriksen.

Også LO og NHO ble utfordret på utbyttebetingelser.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen påpekte at LOs krav til de som mottar støtte fra fellesskapet i denne sammenheng skal gå til aktivitet og verken utbytte, nedbetaling av gjeld eller økte lederlønninger.

– Det er betimelig at Stortinget ser på denne type begrensninger, sa Gabrielsen.

For liten effekt

Både LO og NHO ga uttrykk for at regjeringen har gode intensjoner med redningspakken, men at den ikke vil ha tilstrekkelig effekt.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener pakken må forbedres.

– Reduksjonen av friinntekter betyr at økonomien ikke endres og prosjekt ikke blir realisert. Dette er ikke tiden for å gjøre denne typen innstramminger, sa Gabrielsen.

– Tiltakene må være midlertidige, men begrensningen som er foreslått til 2021 er for kort tid. Det betyr at store prosjekter ikke starter opp, la han til.

Saksordfører Sylvi Listhaug (Frp) mener det grønne skiftet ikke er i nærheten av å skape så mange arbeidsplasser som oljeindustrien har skaffet.

Hun utfordret både Norsk Industri og LO på det:

– De grønne prosjektene kan på kort sikt ikke erstatte sysselsettingen. Men de som skal gjennomføre det grønne skiftet trenger en kontantflom som kan løfte fram det grønne skifte gjennom annen aktivitet på sokkelen, sa Stein Lier Hansen.

– Næringen er allerede i gang med å jobbe med ulike prosjekter og elementer innen omstilling av grønn og fornybar energi. Det ligger et stykke fram i tid å klare å bygge opp nye og lønnsomme næringer med kravet om lønnsomheten som ligger der. Men et gryteklart prosjekt er karbonfangst-. og lagring, som på sikt kan skape mellom 3 000 og 7 000 arbeidsplasser, svarte Gabrielsen.



Denne saken ble først publisert hos Fri Fagbevegelse