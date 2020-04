Høie vil ha sykehusene tilbake til normal drift

– Det vil ha store helsemessige konsekvenser dersom vi ikke gjennomfører viktige undersøkelser og operasjoner på andre pasienter. Nå har vi en mer oversiktlig situasjon, og da kan vi ikke skyve på pasienter som også trenger nødvendig hjelp, sier Høie til NRK.

Han understreker at koronaberedskapen fortsatt skal opprettholdes, men vil gi sykehusene i oppdrag å gå over til mer normal drift der det er mulig.

Høies budskap gjelder også de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

– Vi bør begynne å behandle pasienter på en mer vanlig måte igjen, slik at mange av dem som har fått utsatt sine timer og operasjoner, blir innkalt og får gjennomført det de skal gjøre, og ikke minst at skolehelsetjenesten og helsetjenesten for ungdom igjen begynner å jobbe som vanlig, sier han.

Over 250.000 pasienter har fått sykehusavtaler utsatt og satt på vent som følge av koronasituasjonen, og mange pasienter har også droppet å gå til fastlegen, noe Høie nå mener det er trygt å gjøre så lenge man følger helserådene, som blant annet går ut på at hvis man har symptomer på covid-19, skal man først ta telefonisk kontakt.

