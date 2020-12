Høie oppfordrer alle som har vært i Storbritannia siste 14 dager til å teste seg

Saken er oppdatert

– Jeg vil anmode sterkt om at alle som har vært i Storbritannia tester seg innen ett døgn fra ankomst og at alle som har vært i Storbritannia de siste 14 dagene og nå sitter i karantene, tester seg, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Han sier at det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at den smittsomme virusvarianten som er oppdaget i Storbritannia, spres videre innenlands i Norge.

– Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, legger Høie til.

– Vi ber om at alle som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene, og de som nå ankommer Norge, tester seg for covid-19. Testene vil bli analysert hos Folkehelseinstituttet for å avdekke eventuelle nye virusmutasjoner, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet i en pressemelding søndag ettermiddag.

Alle innreisende fra Storbritannia må vise negativ test på covid-19 ved ankomst til Norge og må følge karantenereglene, skriver direktoratet.

Anmodningen fra Helsedirektoratet kommer etter at de ble gitt et hasteoppdrag å vurdere situasjonen rundt eventuelle tiltak.

Les også: Belgia stenger grensene for reisende fra Storbritannia

Vurderer ytterligere tiltak

Helseminister Bent Høie (H) understreker viktigheten av raske beslutninger i situasjonen, og varsler at det kan komme ytterligere tiltak.

– Det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at denne virusvarianten spres videre innenlands her i Norge. Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, opplyser han til NTB.

Den nye mutasjonen, som både er oppdaget i Storbritannia og Danmark, kan være 70 prosent mer smittsom enn det opprinnelige koronaviruset. Den ser imidlertid ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom, ifølge Helsedirektoratet.

Les også: Dagsavisen oppsummerer nyhetsåret 2020 – selvsagt på Teams (+)

Innreiseforbud for briter

Storbritannias statsminister Boris Johnson kunngjorde lørdag at de skjerper tiltakene i London og regionen Sørøst-England på grunn av den nye mutasjonen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ber medlemslandene i Europa om å trappe opp smitteverntiltakene på grunn av virusvarianten.

Nederland, Belgia og Italia har allerede meldt at de stanser innreiser fra Storbritannia. Også Tyskland vurderer forbud, har en regjeringskilde opplyst til nyhetsbyrået DPA. Det samme gjør Frankrike, ifølge franske medier. Så langt har ikke FHI anbefalt å innføre innreiseforbud fra Storbritannia i Norge.

Virusvarianten er til nå ikke oppdaget i Norge, og FHI har uttalt til NTB at de følger nøye med på utviklingen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen