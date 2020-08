– Folkehelseinstituttet jobber med å gi anbefalinger rundt hvorvidt det er situasjoner i Norge der det kan være aktuelt å anbefale munnbind. Det vil si at det per nå ikke er planer om å gi et generelt påbud om munnbind når man er ute, for eksempel, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NRK.

Les også: Solberg varsler innstramminger – men skjermer helsevesen, barn, unge og arbeidsplasser

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse fredag klokken 14. Der er det ventet at bruk av munnbind vil bli et tema.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.