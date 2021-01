Høie: Folk må forberede seg på at tiltakene fortsetter neste uke

– Smitten ligger på et nivå der risikoen for nye utbrudd fortsatt er høy, sa helseminister Bent Høie (H) på onsdagens pressekonferanse.

Han viste til den alvorlige situasjonen i mange andre land i Europa, der både smittetall og dødstall når stadig nye dystre rekorder. Landene frykter også at det blir bli enda verre i ukene som kommer.

– Vi må hindre at vi kommer i samme situasjon. Vi vet lite om hvor mye hver enkelt tiltak virker isolert sett, og vi må vurdere tiltakene samlet, ikke hver for seg, sa Høie, som sa folk må forberede seg på at de strenge tiltakene fortsetter også utover tirsdag.

Han er spesielt bekymret for at de smittsomme utenlandske mutasjonene øker risikoen for spredning her i landet.

