Høie ber folk holde ut til neste sommer

Helseministeren var fargerik på onsdagens koronapressekonferanse. Uten tommestokk, men med både beklagelser og løfter.

– Nyheten om at en vaksine er på vei har sikkert fått mange til å drømme om en julefeiring av det gode gamle slaget. Jeg må beklageligvis knuse den drømmen, sa han.

Høie la til at om alt går som planlagt med vaksinen som er på vei, kan vaksineringen starte like over nyttår.

– Til påske vil forhåpentligvis mange av dem som er mest utsatt være vaksinert, og til sommeren kan vi forhåpentlig leve mer som før, sa statsråden.

Høie kom også med en direkte melding til befolkningen

– Det er mange som gjerne skulle dratt lua ned over ørene, jakka opp over haka og løpt så fort de bare kan forbi januar, februar, mars og april. Men vi kan ikke stoppe før vi møter sommeren. Da skal vi kaste lua og vrenge av oss jakka til en hverdag vi har lengtet etter siden 12. mars, sa helseministeren.

