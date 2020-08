I en epost til NRK skriver Høie at embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet ble varslet onsdag i forrige uke om at en passasjer på Roald Amundsen var smittet, og at de øvrige passasjeren og offentligheten skulle bli informert.

Verken passasjerer eller mediene ble imidlertid varslet før Tromsø kommune holdt pressekonferanse fredag. Høie selv ble varslet torsdag.

Ifølge NRK ga kommunikasjonsledelsen i både Helse- og omsorgsdepartementet og justisdepartementet torsdag råd til FHI om at Hurtigruten selv burde gå ut med saken.

– I lys av at Hurtigruten likevel ikke gjorde det vi fikk informasjon om at de skulle gjøre, vil vi be FHI ha en lavere terskel for å gi direkte informasjon til offentligheten om konkrete smitteutbrudd, skriver Høie til NRK.

Tidligere har det kommet fram at Hurtigruten forsøkte å hindre Hadsel kommune fra å koble en koronasmittet i kommunen til Hurtigruten-seilasen personen hadde vært på. FHI har også sagt at de ga Hurtigruten råd om å varsle passasjerer allerede onsdag.

