Saken er oppdatert

På en pressekonferanse hadde han med seg en tommestokk for å minne om hvor lang en meter faktisk er.

– Én av fire innrømmer at de har blitt mindre oppmerksomme. Jeg har også hatt dette på følelsen i det siste, at meteren er blitt kortere, sa Høie.

Han løftet fram at meteren ofte kan bli en halvmeter på de fine strendene, de hyggelige uteserveringene og når promillen blir høy.

– Vi har ingen behandling, vi har ingen vaksine, men vi har denne. Vi har meteren, sa han.

Siden 30. april har anmodningen fra Folkehelseinstituttet (FHI) vært å holde én meters avstand for å unngå smittespredning.

– Det er denne meteren som holder samfunnet vårt fortsatt åpent, sa Høie.

Virusutbruddet er nå under kontroll i Norge, og en rekke institusjoner er gjenåpnet. Siste døgn var det 13 nye tilfeller.

Til tross for den oppløftende utviklingen advarer Høie mot å tro at kampen mot viruset er vunnet. Nordmenn må fortsatt holde avstand på jobb og skole, men også på fest og på stranda, understreket han.

– Mange synes det er vanskelig å gi beskjed hvis noen kommer for nær på bussen eller på stranden. Men nå skal vi faktisk begynne å gjøre det, sa Høie.

Reise

Det blir ingen endringer i reiserestriksjonene myndighetene har innført som følge av pandemien.

Det opplyste justisminister Monica Mæland (H) på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Nordmenn kan reise på ferie til alle land i Norden, men bare til områder der smittepresset er akseptabelt.

Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene. For Sverige er det imidlertid bare Gotland som tilfredsstiller kravene.

– Utlendinger som ikke oppfyller kravene, blir bortvist. Det er ikke åpnet for reise fra land utenfor Norden, såframt det ikke er knyttet til jobb eller bolig, sier Mæland.

Legemiddel

I Danmark og Storbritannia har legemiddelet deksametason på rekordtid blitt tatt i bruk for alvorlig syke koronapasienter. I Norge vil myndighetene vente og se

Foreløpig er det få studier som faktisk viser effekt, understreket fagdirektør Svein Lie fra Helsedirektoratet på onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Dette var en melding som kom i går, og som ikke bygger på en fullstendig gjennomført studie. Men vi skal følge veldig tett på, slik at vi får tidlig og god dokumentasjon, sier Lie.

Ifølge en studie ledet av Oxford-universitetet, er deksametason, som er et steroid, den første medisinen som beviselig reduserer dødeligheten for alvorlig koronasyke. Tirsdag, bare 24 timer etter at legemiddelet ble tatt i bruk i Storbritannia, fulgte danskene etter.

I Norge er Statens legemiddelverk allerede i gang med å kartlegge hvor store lagre som finnes av deksametason i Norge, og et eksportforbud er til vurdering, opplyser Lie på spørsmål fra NTB.

Helseminister Bent Høie (H) mener det er svært positivt dersom det viser seg at det finnes et legemiddel som reduserer risikoen for å dø av korona.

– Men dette er ingen kur, understreker han. (NTB)