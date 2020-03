Hjemmeundervisning: Morten og elevene bygger landsby i Minecraft. – Det er ungene som lærer opp meg

I likhet med mange andre har arbeidshverdagen til Morten Langaas blitt snudd opp ned som følge av koronaviruset. All undervisning ved skolen han jobber på skjer nå hjemmefra. Langaas er faglærer for tredje og fjerde klasse i fag som engelsk, matte, samfunnsfag og naturfag.

I stedet for å møtes i klasserommet møter han nå elevene i dataspillet Minecraft, hvor elevene hans bygger både drømmehus og landsby. Langaas mener overgangen til hjemmeskole har gått overraskende bra.

– Vi i Horten kommune er heldige. Alle elevene har hver sin PC som de fikk med seg hjem da beskjeden om stenging kom. Med PC er det mulig å holde kontakt, sende beskjeder og prate med alle elevene.

Pedagogisk verktøy

Minecraft er et dataspill i den såkalt sandkasse sjangeren, som betyr at spillerne kan bygge og lage nesten hva de vil i den virtuelle verdenen. Spillet består av en rekke byggeklosser som kan settes sammen på en måte som ligner Lego.

Langaas forklarer at han og elevene har brukt spillet i den vanlige skolehverdagen også:

– Vi har noe som heter Minecraft Education på alle PCene, så det har vi brukt på skolen også. I samfunnsfag og historie har vi lekt jeger-og sankersamfunn. I norskundervisningen leste vi en bok som het Georgs Magiske Medisin, og da bygde elevene huset til Georg etterhvert som det kom frem i boka, forteller Langaas.

Å gå fra klasserom til kun virtuell verden er ikke bare bare:

– På skolen er det litt lettere. Da kan jeg gå rundt og se på hva elevene gjør. Nå som jeg er hjemme har jeg blitt med i spillet, sier Langaas.

Elevene til Morten Langaas (31) bygger en hel landsby i dataspillet Minecraft. Skjermdump: Minecraft

Bygger landsby

De siste to ukene har elevene bygd sine drømmehus, samt en landsby med veier, sykehus og andre bygninger. For å koordinere alt snakker de sammen med mikrofoner.

– Elevene synes det er veldig moro. Vi får jo pratet sammen også, så det blir litt mer sosialt preg over det hele, sier Langaas.

Blir det mye bråking?

– Det krever litt disiplin når det er 20-25 stykker som prater, forteller Langaas og understreker at prosjektet har gått over all forventning, både i spillet og med hjemmeundervisning generelt:

– Det funker veldig bra. Elevene er flinke og tar det til seg med en gang, sier Langaas.

Samarbeidsevne og hjelpevilje blant elevene kommer godt med, også for en faglærer:

– Jeg kan jo ikke spillet. Det er elevene som lærer opp meg. Elevene som tar ting fort er flinke og hjelper meg og de andre også, forteller Langaas.

Ifølge Langaas har elevene også et godt grep om situasjonen hele samfunnet er oppe i.

– Elevene skjønner situasjonen. NRK Super lager veldig gode nyhetssendinger som forklarer og oppdaterer om hva som foregår. Det har jo til og med vært en egen pressekonferanse for barn med Erna Solberg, sier Langaas.