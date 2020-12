Det kommer fram i en undersøkelse som Finansforbundets medlemsmagasin Finansfokus har gjennomført blant 5.000 av medlemmene i Finansforbundet.

27 prosent har fått dårligere fysisk helse av mye hjemmekontor under pandemien, og 21 prosent har fått dårligere psykisk helse. I tillegg svarer 20 prosent at de er bekymret for egen helse i dagens situasjon. Tar man med dem som oppgir at de er litt bekymret, er det 40 prosent som i større eller mindre grad er bekymret for helsen.

– Dette er svært alvorlige og bekymringsfulle tall, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i en pressemelding.

Hun mener man ikke må undervurdere effekten av situasjonen, og at både arbeidsgivere og politikere må ta alvorlighetsgraden inn over seg.