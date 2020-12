Av: FriFagbevegelse - Leni Aurora Brækhus

Som arbeidstaker får du fradrag på skatten for arbeidsreiser, altså reiser mellom hjemmet og arbeidsstedet.

Fradraget beregnes ut ifra en kilometersats, og gis uavhengig av dine virkelige utgifter eller hvilket kommunikasjonsmiddel du bruker.

– Når du skal føre opp fradrag for arbeidsreiser i skattemeldingen skal du føre opp de dagene du faktisk har foretatt en reise mellom hjemmet og arbeidsstedet, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten i en epost til FriFagbevegelse.

Hvis du på grunn av koronarestriksjoner har sittet mye på hjemmekontor i 2020, vil fradraget altså bli lavere enn vanlig eller det kan falle helt bort.

Hva tjener folk med ditt yrke? Dette er snittlønna i over 350 yrker

Kan gi skattesmell

– De som vanligvis har daglige reiser av en viss lengde til arbeidsstedet sitt, som har fått fradrag tidligere år, vil miste det hvis de bare jobber hjemmefra i år. Hvis de ikke har endret skattekortet fra det som lå inne før pandemien kom i mars, kan det bety at de trekker for lite skatt, sier rådgiver Espen Øren i Simployer, tidligere Infotjenester, til FriFagbevegelse.

– De som har jobbet delvis på hjemmekontor og delvis på arbeidsplassen, må få oversikt over antall kilometer de har kjørt, legger han til.

– Så de som har byttet ut lang reisevei med hjemmekontor, risikerer en baksmell på skatten neste år?

– Hvis det er det eneste som har skjedd av endringer og de ikke har korrigert skattekortet, vil dette isolert sett medføre en skattesmell, svarer Øren.

Egenandel på 23.100 kroner

Fradraget for arbeidsreiser beregnes etter korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted. Det gis fradrag opptil 75.000 kilometer per år.

Satsene for 2020 er 1,56 kroner per kilometer opptil 50.000 kilometer, og 0,76 kroner mellom 50.000 og 75.000 kilometer. Egenandelen, det såkalte bunnfradraget, er på 23.100 kroner.

For å føre dette riktig i skattemeldingen, må du altså ha oversikt over hvor ofte du har reist mellom hjemmet og arbeidsplassen.

– Det er antall dager og kilometer som skal legges inn i skattemeldingen, og så vil det bli beregnet et fradrag basert på det, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten.

Dersom dette overstiger bunnfradraget på 23.100 kroner, vil man få det som er over denne summen, som et fradrag på skatten, forklarer hun.

– Det gis også fradrag for bom- og fergeutgifter i den grad man sparer to timer i reisetid hver vei ved å bruke bil kontra offentlig kommunikasjon. I tillegg må utgiftene til bom/ferge overstige 3300 kroner, forklarer Ringså.

Er utgiftene på mer enn kr 3300 per år, kan hele beløpet trekkes fra.

Fradrag for hjemmekontor?

Fradrag for yrkesreiser må, eventuelt sammen med andre typer fradrag man har, overstige minstefradraget, forklarer Ringså.

Minstefradraget er et standardfradrag som automatisk trekkes fra lønn, pensjon og liknende inntekt.

– Et annet slikt fradrag som inngår i minstefradraget, er fradraget for hjemmekontor, hvis man har et eget rom hjemme som kun benyttes til hjemmekontor, sier hun.

Kombinert bruk av et rom i boligen til arbeidsrom og for eksempel stue eller soverom, kommer ikke inn under reglene for hjemmekontor.

Pendlere kan også få skattesmell

Også de som normalt får pendlerfradrag, kan ha skattet for lite i år, om de ikke har justert skattekortet.

– Det er kanskje ikke like utbredt, men det er sikkert noen pendlere som ikke har fått reist like mye til pendlerstedene sine i år, på grunn av reiserestriksjoner. Da mister de pendlerfradraget, sier Espen Øren i Simployer.