– Vi er bekymret for at unge mennesker ikke forholder seg til regelen om ikke å samles mer enn fem personer og å holde god avstand. Når man avholder fest, bryter man med dette og utsetter andre for smitterisiko. Vi har sett flere eksempler på at hjemmefester kan medføre veldig stor smittespredning hvis noen av deltakerne er syke, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

– Vår klare oppfordring er: Hold avstand, ingen fest, sier han.

Stoppet fester

Over hele landet måtte politiet bruke store ressurser på å stoppe hjemmefester lørdag. Operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt opplyser til NTB at de natt til søndag fikk 20 meldinger om fest og forstyrrelse av natteroen. Mens det var helt tomt i Stavanger sentrum, måtte politiet rykke ut og stoppe fester med over 20 personer til stede.

– Vi gir råd og sier at de må ta del i smittedugnaden, at de må skjønne alvorligheten, sier Solheim, som også forteller at politiet i enkelte tilfeller har vært nødt til å iføre seg fullt smittevernutstyr.

– Tror det er over

Trøndelag politidistrikt melder på Twitter at de fikk 18 meldinger om feststøy og brudd på smittevernsregler natt til søndag, men at de ikke har hatt kapasitet til å respondere på alle meldingene. Også politiet i Nordland måtte stoppe fester.

– Det virker som folk tror dette er over, og bare gjør som man føler for. Det er det på ingen måte, sier operasjonsleder Remi Johansen til VG. (NTB)

