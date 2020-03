Det var under øvelsen Cold Response 11. mars at to norske C-130J Hercules transportfly trente sammen vest for Lofoten.

De øvde på formasjonsflyging i lav høyde med bruk av nattoptikk. Mot slutten av oppdraget kom formasjonen utilsiktet nær øya Mosken i Værøy kommune.

Ingen skadd

Det fremste flyet måtte da «foreta en unnamanøver for å unngå kollisjon med terrenget», opplyser Forsvaret i en pressemelding tirsdag.

Verken fly eller personer ble skadd i hendelsen.

På grunn av hendelsens alvorlighetsgrad oppnevnes det en undersøkelsesgruppe i Forsvaret, og hendelsen skal undersøkes i henhold til Forsvarets regelverk.

Unngå at det skjer på nytt

I tillegg har Luftforsvaret bedt Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) om å gjennomføre en selvstendig undersøkelse av hendelsen.

– Det er viktig å avklare hva som har skjedd, hvorfor det skjedde og ikke minst hvordan vi skal unngå at noe lignende inntreffer på nytt. Samtidig er vårt fokus nå å ivareta involvert personell og resten av avdelingen, sier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret. (NTB)