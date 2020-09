Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

På målingen som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB faller Arbeiderpartiet fra en oppslutning på 24,6 prosent i august til 19,9 prosent i september. Opinion har ikke målt Ap lavere fra oppstarten i 2007.

Målingen er tatt opp de nærmeste dagene etter dramaet på årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti. Her sto striden om Trond Giske, som først var innstilt som ny fylkesleder av valgkomiteen. Senere trakk han seg og varslet at han er ferdig i politikken etter at nye varslersaker dukket opp.

Les også: Giske vil ikke stille på benkeforslag - ikke aktuell for plass på Stortinget

– Dette ser trist ut for Arbeiderpartiet. Det er definitivt en sjokkmåling, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for Samfunnsforskning til FriFagbevegelse.

Han er ikke i tvil om årsaken:

– Dramaet i Trøndelag Ap må være forklaringen. Det har vært fravær av positive nyheter om partiet. Ingen fokus på politiske saker som appellerer til velgerne. Her taper også partiet på alle sider av saken. Både de som støtter Giske, de som ville at han ikke skulle bli valgt, og de som ikke bryr seg om saken i det hele tatt, mener Johannes Bergh.

Les også: Velgerflukt fra Arbeiderpartiet i Trøndelag

Historisk dårlig

* Dersom dette var valgresultat, ville det vært det dårligste stortingsvalget for Ap siden 1924.

* Stortingsgruppa til Ap ville blitt vesentlig mindre hvis dette hadde vært valgresultatet.

* Ap ville gått fra dagens 49 til 37 representanter.

– Den gode nyheten til Arbeiderpartiet er at det er et år igjen til valget, og at partiet kan bruke det året til å bygge seg opp igjen, legger han til.

Ap-sekretær Kjersti Stenseng tror også årsaken ligger på bråket i Trøndelag.

– Dette er en veldig dårlig måling for Arbeiderpartiet. Vi har hatt en tid nå med mye intern uro og vanskelige saker. Det vet vi påvirker velgere og målinger, sier Kjersti Stenseng til FriFagbevegelse.

– Vi skal bruke hver dag på å mobilisere rundt våre politiske løsninger. Første utkast til nytt partiprogram legges frem om kort tid. Vi står overfor store oppgaver som må løses i fellesskap. Trygghet for å ha en jobb å gå til og en sterk felles helsetjeneste i utrygge tider. Da trenger vi et nytt flertall og ei ny regjering, mener Kjersti Stenseng.

Les også: – Ingen har lyst til å stemme på et parti som utad ser ut som det har masse interne stridigheter (Dagsavisen+)

Går til MDG

Arbeiderpartiet lekker både til MDG, Sp og SV.

– Det påfallende med denne målingen er at hovedvekten av de som forlater Ap går til MDG. Det ser nesten ut som det er en grønn fløy av partiet som er gått lei, mener Bergh.

MDG ville alene fått 13 representanter og noterer sin beste måling noensinne. Partiet har mer enn doblet oppslutningen siden valget i 2017. Partiet så imidlertid også sju-tallet i august 2019.

Nasjonal talsperson Une Bastholm for MDG synes det er veldig hyggelig å se at folk gir partiet tillit.

Arne Strand: «Ungdommen grep inn og sørget for at Giske ble historie»

– Den største urettferdigheten

– Dette viser at folk ikke har glemt at klima- og naturkrisen er den største urettferdigheten i vår tid, og at MDG står på for at det skal bli lettere å leve miljøvennlig, for trygge jobber, og for naturen og barna. Der andre partier ofte kompromisser med barnas framtid for å få andre gjennomslag, er det aldri aktuelt for oss. Det blir lagt merke til, sier hun.

– Vi jobber videre for å bli store nok til at Norges neste regjering setter kampen for klimaet, naturen og framtiden til barna våre aller først. Som et rikt og velfungerende land har Norge også ansvar for å bidra i en verden med økende klimaendringer og mennesker på flukt. Dagens barn og unge fortjener at vi gir dem en trygg fremtid med samme muligheter, frihet og velferd som de voksne i dag tar for gitt, mener Une Bastholm.

Kommentar: «Kvinner som ikke tør å varsle...Er ikke nettopp dette arbeiderkamp?»

Fortsatt rød-grønt

Selv om Høyre er det desidert største partiet, med en oppslutning på 27 prosent, rokker det ikke ved maktfordelingen i norsk politikk. Dagens tre regjeringspartier ville bare hatt 51 representanter bak seg i Stortinget. Det er 10 færre enn i dag. Det er fortsatt solid rødgrønt flertall, men de rødgrønne må enten ha med seg Rødt eller MDG for å danne regjering.

Senterpartiet puster storebror Ap i nakken med sine 16 prosent. Avstanden mellom de to partiene har ikke vært mindre siden de tre siste månedene i fjor, da Sp var inne i sin sterkeste periode siden Opinion-målingene startet i 2007.

– Vi merker bekymringen for arbeidsplasser grunnet regjeringens politikk. Vi vil ha en god lokal beredskap og sikre norsk industri og norske arbeidsplasser. Mange ser at det er behov for Senterpartiet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

Frp har ligget relativt stabilt rundt 10-tallet siden mai. KrF ligger under sperregrensa for 15. måling på rad. Og med en oppslutning på 2,5 prosent er Venstre på sitt laveste nivå siden desember. Med ett unntak har Venstre vært under sperregrensa siden desember 2018, og ser to-tallet for fjerde gang i år.

Rødt har vært over sperregrensa i de tre siste målingene.

Opinions måling for september:

Målingen er basert på 975 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg og er gjennomført i tidsrommet 1. til 7. september. Feilmarginen varierer mellom 3 og 1 prosentpoeng. (FriFagbevegelse)