Fengselsstraffen er i tråd med aktors påstand, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Ifølge dommen hadde hun nærkontakt med pasienter i mer enn 153 dokumenterte tilfeller. Det gjaldt blant annet blodprøver, EKG og influensavaksiner.

Kvinnen i 20-årene besøkte kjæresten i England ved tre anledninger da landet ble ansett som rødt, og hun gikk rett tilbake på jobb etterpå.

Aktor Karianne Worren mente det var særdeles skjerpende at kvinnen jobbet som helsesekretær på et fastlegekontor, og det var retten enig i.

I alt var det snakk om 21 karantenebrudd i løpet av tre perioder.

Kvinnens sjef varslet om karantenebruddene, og senere er kvinnen blitt sagt opp.

Kvinnen erkjente karantenebruddene, men mente hun ikke kunne dømmes for å ha handlet forsettlig ettersom hun ikke kjente reglene. Sjefen hennes bestrider at kvinnen ikke var klar over reglene for karantene ved innreise.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.