Helsedirektøren viste under en pressekonferanse fredag til at både tallet på smittede øker og at flere må i karantene.

– Jeg er bekymret for det. Vi har ventet at vi kan få utbrudd, men vi må samtidig erkjenne at vi står i et balansepunkt. Den friheten vi har hatt i sommer, er ikke lettkjøpt. Det er ikke slik at vi kan unngå å følge smitterådene, unngå å være hjemme når vi er syke, ikke vaske hendene og ikke holde sosial distanse i tiden fremover, sa han på fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Les også: 36 flere smittede det siste døgnet

Munnbind kan bli anbefalt

Der kom det også fram at det kan bli aktuelt å anbefale munnbindbruk i Norge ved en eventuell smitteoppblomstring. Island har innført delvis krav, og Danmark anbefaler bruk.

– Dersom munnbind brukes, bør de brukes riktig. Du må blant annet sørge for at munnbindet dekker både munn og nese, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Munnbind kan ved en eventuell oppblomstring bli aktuelt å anbefale i Norge, for eksempel i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. I midten av august skal vi sende våre råd til departementet, sier Vold.

Flere land har innført krav om bruk av munnbind i ulike situasjoner der folk er tett på hverandre. Blant våre nordiske naboer, er Island først ute. Fredag innførte landet krav om munnbind der det ikke er mulig å holde to meters avstand, blant annet på offentlig transport, fly og hos frisøren. Samtidig strammer landet inn andre tiltak i kjølvannet av en oppblussing av smitten på øya.

I Danmark oppfordrer helsemyndighetene folk til å ta med seg munnbind når de reiser kollektivt og bruke dem dersom det blir trangt om plassen på busser, tog og metro.

Les også: Ny vurdering av Sverige-åpning neste uke

– Åpning for lokale tiltak

Helseminister Bent Høie sier under pressekonferansen at det er åpning for at lokale myndigheter vedtar egne smitteverntiltak, som arbeidsnekt for helsepersonell som har vært i utlandet.

Flere kommuner har vedtatt lokale tiltak den siste tiden for å beskytte de mest sårbare. Helsepersonell som har vært i utlandet på eget initiativ har fått helsenekt, og pårørende som har handlet i Sverige har fått «karantenetid» før de får besøke eldrehjem.

I mars ble det uenighet mellom regjeringen og kommuner, særlig i Nord-Norge, som hadde vedtatt egne innreiseregler.

– Det er ulike situasjoner i ulike lokalsamfunn. I den nasjonale beredskapsplanen er det lagt til grunn at man kan ha lokale tiltak, men de må være forholdsmessige. Det var noe av det som var diskusjonen i mars, sier Bent Høie på fredagens pressekonferanse.

Fortsatt hjemmekontor

Alle som er avhengig av kollektivtransport for å komme til og fra jobb, bør fortsatt vurdere å jobbe hjemmefra, mener Helsedirektoratet.

– Man bør unngå å være tett på folk på buss, trikk og T-bane, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han påpeker at det er viktig at folk gjør avtaler med sin arbeidsgiver om mulighetene for hjemmekontor.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.