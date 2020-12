Helsedirektoratet vurderer obligatorisk testing på grensen

– Helsedirektoratet jobber nå med å lage et robust system som i størst mulig grad skal sørge for at vi kan stå imot det muterte viruset dersom det også kommer fra andre land enn Storbritannia, sier Guldvog i en pressemelding på direktoratets hjemmesider.

Mandag ble det klart at alle direkteflyginger fra Storbritannia stanses med umiddelbar virkning fram til lille julaften. Det kan imidlertid bli forlenget. Nå skal altså Helsedirektoratet vurdere nødvendigheten av grensetesting.

– Vi har gjennom hele høsten bygget opp testkapasitet i kommunene og grensekommunene med tanke på kunne teste flest mulig. Vi vil nå se på muligheten for å innføre obligatorisk tester på grensene med de nye hurtigtestene, sier han.

Ved en eventuell positiv hurtigtest må det deretter tas en vanlig koronatest i tillegg, opplyser direktoratet.

Bakgrunnen for de nye tiltakene er den nye koronavarianten som er oppdaget en rekke land, spesielt Storbritannia, som i helgen hasteinnførte en rekke inngripende tiltak etter stor utbredelse av den nye koronavarianten.

