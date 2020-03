Saken er oppdatert

– Totalt dreier det seg om cirka 1,6 millioner mennesker, sier fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Helsedirektoratet definerer de som er i risikogruppene, som eldre over 65, og særlig de over 80 år, personer med hjerte- og karsykdom, kronisk lungesykdom, nedsatt immunforsvar, diabetes og kreft. I tillegg kan røyking og fedme kan øke risikoen for sykdom.

Nye råd

De nye rådene er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og er ment som en hjelp både til de som er i risiko selv, og til deres pårørende.

