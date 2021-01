Helsedirektoratets har kommet med nye anbefalinger for å begrense smitteøkningen. Det var VG som først omtalte saken.

Dette er tiltakene de foreslår vurdert nasjonalt og for minst to uker:

Maksimalt fem personer på privat sammenkomst

Maksimalt ti personer på innendørs arrangement, men likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Maks 10 personer på kirkevandringer i kristne trossamfunn

Nasjonalt skjenkeforbud

Hjemmekontor for absolutt alle som kan

Opplysningene kommer frem i et notat fra Helsedirektoratet til regjeringen. Helsedirektoratet foreslår også at eksisterende nasjonale råd og anbefalinger presiseres. Anbefalingene kommer som følge av at Folkehelseinstituttet har uttrykt bekymring for den økende smitten i samfunnet i sine risikovurderinger. De frykter at epidemien vil komme ut av kontroll i noen kommuner og regioner i januar måned, som følge av ytterligere smittespredning i uke 1 og uke 2.

De anbefaler digital undervisning i høyere utdanning og på videregående- og ungdomsskoler.

Videre anbefaler de at reiser i inn- og utland unngås, og antallsberegninger på kjøpesentre og lignende.

For salg i butikker og utsalgssteder anbefales det at kommunene kan vurdere å be dem utsette salget til februar. For treningssentre, bingo og svømmehaller foreslås et påbud om å stenge, grunnet høyt smittepress.

Ifølge NTB vil pakken med nye innstramninger bli lagt frem på en pressekonferanse søndag klokken 18.