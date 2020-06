Helsedepartementet dropper forslag om tvangsisolering

Lovendringen ville gitt adgang til å tvangsisolere koronasmittede pasienter som motsetter seg isolering, for eksempel personer med demens eller psykisk utviklingshemming, skriver Dagbladet.

Helsedepartementet har lyttet til høringsinnspillene, spesielt fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), og har nå besluttet å likevel ikke gå videre med lovforslaget.

– Vi er nå i en smittesituasjon der vi kan bruke mer tid på denne problemstillingen. Vi oppfatter at flere er enige i at dagens lov som krever at en må flytte en person hjemmefra til en helseinstitusjon for å tvangsisolere, ikke er en god løsning. Men jeg forstår også at mange var bekymret for at den foreslåtte hjemmelen vil senke terskelen for å bruke tvang unødvendig, opplyser helseminister Bent Høie (H) i en kommentar til NTB.

