Helsearbeider på sykehus bøtelagt for karantenebrudd: – Skuffende og sjokkerende

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning sier at nyheten er både skuffende og sjokkerende.

– Vi ser svært alvorlig på dette, og hvis politiets opplysninger stemmer, er dette uakseptabelt, sier Rønning.

Sørøst politidistrikt opplyste onsdag om forelegget som ble ilagt tirsdag.

– Siktede er gjort kjent med forelegget, men har ennå ikke meddelt om dette vedtas eller ikke, opplyser påtaleleder Guro Siljan.

Ifølge politiet dro helsearbeideren på jobb fire dager etter hjemkomst fra en utenlandsreise og brøt dermed karanteneplikten på ti dager.

Den ansatte er tilknyttet klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. Sykehuset vil varsle Statsforvalteren, tidligere Fylkesmannen, dersom politiet ikke allerede har gjort det.

– Vi har nesten 4.000 ansatte ved Sykehuset Telemark, og mitt inntrykk er at de ansatte gjør en god jobb for å redusere risikoen for smittespredning. Jeg blir derfor oppriktig lei meg når sykehuset får en slik melding fra politiet, sier sykehusdirektøren.

