Helse sør-øst øker beredskapen

Helse sør-øst RHF er Norges største helseforetak, og fem av de seks pasientene som er innlagt for koronavirus er på sykehusene til foretaket. I tillegg har foretaket 600 ansatte i hjemmekarantene, skriver TV 2.

På sine hjemmesider skriver Helse sør-øst at pasienter og pårørende som har vært i et område med vedvarende spredning av koronavirus de siste to ukene ikke skal møte til planlagt behandling. Det gjelder også de som har vært i nærkontakt med smittede eller mistenkt smittede.

Les også: Så lang tid går det fra korona-smitte til symptomer i gjennomsnitt