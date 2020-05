Laerdal Servi Ventilator skal «kunne brukes som nød-ventilator til å gi kontrollert ventilasjon av sederte pasienter med respirasjonssvikt under covid-19-pandemien», heter det i kontrakten, som omtales av ABC Nyheter.

Da statsminister Erna Solberg (H) i slutten av mars kunngjorde at det skulle gjøres innkjøp av slike ventilatorer, repliserte Sykepleierforbundet med å spørre om det var snakk om en tidlig aprilspøk. Flere fagmiljøer ytret skepsis til at de kunne brukes på norske intensivavdelinger. Legeforeningen kalte dem uegnet til behandling av koronapasienter.

– Nødrespiratorene er kun egnet til bruk i absolutte nødsfall. Det vil være et alternativ til at det sitter en ukyndig person og håndventilerer med den samme bagen. Den gir grunnleggende kontroll over trykk og volum i lungene, men et alternativ til en moderne respirator er det ikke, sa overlege Kristian Strand ved intensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus til ABC Nyheter.

