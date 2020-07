Helse Bergen siktet etter cellegiftoverdose på Haukeland

Det bekrefter påtalemyndigheten overfor Bergensavisen. Helseforetaket har fått status som siktet for brudd på helsepersonelloven.

– Det ligger ingen dramatikk i det, men for å få tilgang til taushetsbelagte opplysninger er en siktelse et tvangsmiddel som åpner for dette, sier politiadvokat Sigurd Åsnes Granli til avisen.

Det er ifølge BA tidligere kjent at enkelte ansatte som var involvert i behandlingen av avdøde, har status som mistenkt.

I slutten av juni døde en mann i midten av 50-årene på sykehuset etter å ha fått for høy dose med cellegift. Dosen mannen fikk, var ti ganger høyere enn den han skulle hatt. Feilen ble oppdaget før mannen fikk hele dosen, men livet sto ikke til å redde.

– Dette er en tragisk hendelse for pasient og pårørende som vi beklager på det sterkeste. Våre tanker og medfølelse går til pasientens nærmeste, sa fungerende direktør Terje Nordberg på kreftavdelingen 29. juni.

Det er det andre dødsfallet på tre år på Haukeland som følge av feilbehandling med cellegift. I 2017 døde en seks år gammel gutt etter å ha fått injisert cellegiften feil sted.

Strafferammen for forsettlige eller grovt uaktsomme brudd på helsepersonelloven er bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Siden Helse Bergen er et foretak, er det kun aktuelt med foretaksstraff.