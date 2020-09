– Disse 50 vi henter er ikke reelle flyktninger. Reelle flyktninger er dem som har det verst. Disse har hatt råd til å betale menneskesmuglere og kjøpe seg en historie, sier Helgheim til Dagbladet.

Regjeringen bekreftet onsdag morgen at de vil hente 50 flyktninger fra Hellas etter storbrannen i Moria-leiren på Lesvos natt til onsdag. Nærmere 13.000 flyktninger og migranter har holdt til i leiren, der det egentlig bare er plass til i underkant av 3.000.

– VI setter i gang nå, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Det avklarte vi i morges etter at vi så bildene, sier hun.

Hjelpeorganisasjoner har lenge tatt til orde for at Norge må hente barn fra Moria på grunn av de elendige forholdene i leiren.

– Tvilsomt beskyttelsesbehov

Helgheim mener at asylsøkerne var trygge i Tyrkia, men at de likevel har reist videre til Europa. Han mener derfor at disse asylsøkerne ikke bør prioriteres, fordi de kan gå på bekostning av reelle kvoteflyktninger.

Overfor NTB utdyper Helgheim:

– At Høyre nå lar seg presse av Venstre, KrF og venstresiden til å hente asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov, er selve kjernen av problemet. Dette vil bare føre til at flere vil forsøke å komme til Europa, og at vi får flere eksempler som Moria-leiren. Dette er en ond sirkel som må avsluttes nå, sier Helgheim.

Bør bistå Hellas

Frps innvandringspolitiske talsperson mener norske myndigheter i stedet bør bistå Hellas økonomisk og kreve at greske myndigheter behandler asylsøknadene der, og deretter sender ut igjen dem som ikke har beskyttelsesbehov

– Denne situasjonen kan aldri løses ved at Norge henter asylsøkere. Det vil bare fylles på med flere helt til man tar tak i de grunnleggende problemene, sier Helgheim.

Har kriterier for hvem som kommer

Statsminister Erna Solberg sier til Dagbladet at de aldri kan garantere at de 50 som nå blir hentet, er reelle flyktninger.

– Vi har sagt at vi skal hente 50, at de skal være barnefamilier, og at de skal være fra Syria. Det er garantien vi har for at det er større sannsynlighet for at de faktisk får opphold i Norge. Det er derfor vi velger å ha noen kriterier for hvem som kommer, sier hun.

Flere tusen har blitt evakuert fra Moria-leiren etter brannen natt til onsdag. Leiren var også satt i karantene på grunn av koronasmitte.

Setter i gang selv om minstekravet ikke er innfridd

Ifølge statsministeren har det lenge vært klart hvor mange asylsøkere fra Hellas som Norge vil hente ut.

– Instruksen for dette har ligget klar for å sendes idet vi så bevegelsen i andre land, sier Solberg.

Etter forhandlinger i mai ble regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF enige om at Norge skal hente asylsøkere fra Hellas, forutsatt at 8–10 andre land gjør det samme. Så langt har sju andre land hentet.

Statsministeren sier regjeringen ønsker å sette i gang nå, trass i at minstekravet ikke er innfridd.

– Vi har sagt at nå bør vi sette i gang, på grunn av den situasjonen som er nå, selv om vi mangler det siste landet for minsteterskelen vi satte, sier Solberg.

– I den situasjonen og det kaoset som er nå, så er det greit at vi bare kommer i gang, legger hun til.

Henter ut familier fra Moria-leiren

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier til NTB at regjeringen lenge har vært tydelige på at Norge bør ta et ansvar for Moria-flyktningene som en del av et felleseuropeisk ansvar.

– Vi iverksetter nå regjeringens beslutning om uthenting av sårbare familier med barn fra Moria-leiren. Med tanke på den dramatiske situasjonen som nå har oppstått, er det enda mer påtrengende at Norge tar sin del av ansvaret for å avhjelpe situasjonen, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Koronatestes

I forrige uke gikk barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ut i VG der han sa at regjeringen snart var klare til å hetne barn fra Moria-leiren.

– I dag kan vi si at arbeidet med at Norge skal hente barn fra Moria starter, sier Ropstad.

Han legger til at alle asylsøkere som får komme til Norge vil bli koronatestet.

– Det er god plass i Råde, de skal testes før de reiser, og vil gå rett i karantene og håndteres på mottakssenteret i Råde, sier Ropstad.

MDG, SV og Rødt: Altfor svak

– Det er en lettelse at vi endelig er blant landene som bidrar, men 50 er et skrekkelig lavt tall når 13.000 står uten hjem, håp og helsehjelp, og norske kommuner har uttrykt kapasitet og vilje til å ta imot mange ganger flere, sier leder Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne.

Bastholm vil hente ut ti ganger så mange. Hun får støtte fra SV og Rødt, som mener det regjeringen gjør, er for smått og for seint.

– At et rikt land som Norge da bare skal ta ansvar for femti er usolidarisk og umenneskelig, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som mener statsminister Erna Solberg kan «vise litt mer medmenneskelighet» nå som Fremskrittspartiet ikke lenger er med i regjering.

Det må på plass en luftbro, og evakueringen må skje «med en gang», krever SVs Karin Andersen.

– Dette må bare være begynnelsen. 13.000 mennesker har bodd i Moria, og titusenvis av flyktninger har vært i Hellas. Å hente 50 flyktninger hjelper ikke på den situasjonen, så her venter vi at det skjer mer snart, sier hun.

– Vi kan ta imot 50 fra Moria alene

Det kommer også reaksjoner fra andre hold.

– Det er direkte flaut at vi setter grensa ved 50 personer når det er 13.000, eller muligens flere, som står uten hjem, helsehjelp og er i en akutt situasjon, sier Katrine Nødtvedt (MDG), byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen til NRK.

Nødtvedt viser til at rundt 100 kommuner har sagt at de har kapasitet til å ta imot flere asylsøkere.

Bergen kommune har så langt i år tatt imot 63 personer.

– Det er full stans i innkomst av kvoteflyktninger, og det kommer omtrent ingen asylsøkere. Jeg kan ikke begripe at de setter grensa på 50 personer fra Moria-leiren. Vi kan ta imot 50 fra Moria alene, sier byråden.

Oslo er klar til å ta imot barnefamilier og sårbare mennesker fra Hellas, sier ordfører Marianne Borgen (SV).

– Oslo har tydelig sagt, og jeg vil gjenta det i dag, vi er klare til å ta imot det antallet flyktninger regjeringen ber oss om, sier Borgen.

Hun mener regjeringen må reise en humanitær luftbro for å evakuere barnefamilier og sårbare personer.