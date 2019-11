Havarikommisjonen: Viking Sky var kun en skipslengde fra å grunnstøte

Saken oppdateres

Rapporten viser også at årsaken til motorstansen var at tankene med smøringsolje ble holdt på et for lavt nivå. Da skipet ble utsatt for mye bevegelse i de høye bølgene 23. mars i år fikk ikke dieselgeneratorene sugd nok olje inn, noe som gjorde at motorene stanset.

Motorstansen utløste en stor redningsoperasjon, og i løpet av kvelden og natt til 24. mars ble 470 personer evakuert med helikopter.

Fakta om det dramatiske døgnet for cruiseskipet Viking Sky

* I 14-tiden lørdag 23. mars sendte cruiseskipet Viking Sky ut en maydaymelding om motorstans på Hustadvika i Fræna kommune i Møre og Romsdal.

* Det var svært høye bølger og vind opp mot liten storm i området. Været var så ille at to redningsskøyter som skulle bidra, måtte snu av hensyn til egen sikkerhet.

* Skipet var på vei fra Tromsø til Stavanger. 1.373 personer var om bord, 915 passasjerer og 482 besetningsmedlemmer. De fleste passasjerene kom fra USA og Storbritannia.

* Helikoptre ble satt inn for å evakuere passasjerer. Passasjerene ble heist opp en etter en og fløyet til land. I løpet av kvelden og natta ble over 470 personer evakuert.

* Det ble opprettet et mottak på land i Brynhallen i Fræna kommune. Mange passasjerer ble også busset til Molde og Kristiansund for å finne soveplasser.

* Påfølgende natt fungerte tre av fire motorer på cruiseskipet igjen. To ankerhåndteringsfartøyer slepte skipet mot Molde. Viking Sky la til kai i Molde søndag ettermiddag.

* Totalt ble 27 personer behandlet på sykehus i Molde og Kristiansund etter hendelsen.

* Fire dager senere seilte Viking Sky fra Molde til Kristiansund for å utbedre flere skader på skipet.

* Havarikommisjonen kom 13. november med en foreløpig rapport om hendelsen. Her slås det fast at cruiseskipet kun var en skipslengde fra å grunnstøte i mars.

(Kilder: Viking Ocean Cruises, Politiet Møre og Romsdal, Hovedredningssentralen Sør-Norge og Helse Møre og Romsdal)