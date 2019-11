Av Gunnhild Hokholt Bjerve

Lederen av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (Frp), sa tirsdag at Nav-sjefen bør gå av, men det er altså ikke Hauglie enig i.

– Jeg har tillit til at Nav løser oppgaven framover. Oppgaven er at vi må komme til bunns i saken, få ivaretatt de som er berørt og finne svar på hvordan dette kunne foregå i så mange år uten at noen har oppdaget det, sier hun til NTB.

– Jeg har fortsatt tillit til Vågeng, bekrefter hun.

Les også: Rundt 30 nye straffesaker knyttes til Nav-skandalen

Vil ikke svare

Årsaken til Wiborgs mistillit til Nav-sjefen er at direktoratet selv skrev at det ville bli for ressurskrevende å finne ut hvem som var rammet av at reglene var brukt feil. Hauglie vil ikke svare på om hun mener det var en god vurdering.

– Det som er viktig, er at de har konkludert annerledes. Nå setter de alle ressurser inn på å saksbehandle sakene på nytt og finne de som er berørt og bidra til at staten får gjort opp for seg, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Følger tett

Hauglie har fått kritikk for ikke å ha reagert raskt nok da hun med egne ord ble klar over alvoret i saken 30. august. Hauglie svarer slik på spørsmål om hun følger etaten hun har ansvar for, tettere nå:

– Jeg er fullt ut informert om hva som skjer, og vi har en tett og løpende dialog.

Vågeng har tidligere sagt at hun har tenkt å sitte til åremålsperioden hennes går ut i oktober neste år, og heller ikke Hauglie har indikert at hun vurderer sin stilling.

– Hva tenker du det gjør med folks rettsoppfatning om en så alvorlig sak ikke får konsekvenser for dem som sitter med ansvar?

– Min oppgave nå er å ivareta dem som er berørt, at staten får gjort opp for seg, og at vi kommer til bunns i det som har skjedd. Alt annet får komme i andre rekke, sier statsråden.

Les også: Moxnes etter nye spørsmål til Hauglie: – Jeg fikk overhodet ikke noe svar