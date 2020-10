Fredag informerte arbeidstakerorganisasjonene Riksmekleren om at de har sagt ja til lønnsoppgjøret for bussjåfører. Nå viser det seg at det bare var så vidt oppgjøret ble godtatt.

Når stemmene fra alle fire forbundene ble lagt sammen, var det 50,44 prosent som stemte ja og 49,56 prosent som stemte nei, opplyser Yrkestrafikkforbundet og Fri Fagbevegelse.

Varsler videre kamp

Forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet varsler videre kamp i kommende oppgjør.

– Når flertallet ble så knapt til et oppgjør som er langt bedre enn de fleste andre har fått i 2020, så viser det at mange bussjåfører føler en stor frustrasjon over sin arbeidssituasjon, sier Klungnes.

Arbeidsgiversiden mener på sin side at de strakte seg langt for å oppnå enighet.

– Blant annet fikk sjåførene kompensasjon for moderate tillegg under samordnet hovedoppgjør i 2018. Gjennomsnittlig årslønn for bussjåfører vil etter oppgjøret ligge på 463.000 kroner, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

Ny konflikt unngås

Det ble brudd i meklingen om bussoppgjøret 20. september, og alle sjåfører i Oslo og Viken ble tatt ut i streik samme dag. Etter elleve dager, 1. oktober, ble streiken avsluttet.

På det meste var over 8.000 av landets 12.000 bussjåfører i streik inntil partene ble enige om et nytt oppgjør med Riksmeklerens bistand.

– Vi er glade for at oppgjøret nå er endelig godkjent, og at ny konflikt unngås. Dermed kan passasjerene stole på at bussene kjører som vanlig til jobb, skole og fritidsaktiviteter, sier Stordrange.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.