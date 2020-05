51 prosent i en undersøkelse Norstat har utført for ABC Nyheter, svarer at de frykter regjeringen letter på koronarestriksjonene for fort og at smittetallet kan gå opp igjen.

38 prosent svarer nei, og 12 prosent svarer at de ikke vet.

– Vi har levd med strenge tiltak lenge. Det er ikke så rart at noen av oss blir litt engstelige når vi åpner opp. Det er viktig å huske på at gjenåpningen skjer gradvis og kontrollert, og vi følger smittesituasjonen tett, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.