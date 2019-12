Haldis og Lisbeth ofrer julekvelden med familien: – En julefødsel er helt magisk

Av: Marte Nordahl

Det er en lett og god julestemning på fødeavdelingen på Rikshospitalet. De dyprøde julestjernene skimter overdådig fram i vinduene. Mønstrede julekuler som jordmødre har strikket på nattevakt pryder hver enkelt rom på hele avdelingen.

Jordmødrene Lisbeth Brech og Haldis Bakken skal jobbe også denne julen. De har begge 27 år i yrket bak seg.

– Vi har erfart at julen er en tid for enten de veldig normale fødslene uten noen form for inngrep, som eksempelvis vannfødsler, til de helt akutte hastekeisersnittene, sier Lisbeth og Haldis.

Lisbeth forteller at hun alltid synes det er hyggelig og givende å ta i mot barn, uavhengig av julen. På julaften kjenner de likevel på den ekstra ærbødige stemningen på fødeavdelingen.

Lisbeth minnes spesielt godt den fredelige julekvelden på vakt for noen år siden. De hadde akkurat satt seg ned rundt julebordet da de fikk inn en ny pasient. Ved ankomst viste barnet tydelige tegn på at det var stresset. Det medførte et hastekeisersnitt hvor hele staben på vakt måtte engasjere seg. Et godt og raskt teamarbeid resulterte i et friskt barn og lykkelige nybakte foreldre. Ansatte fikk også satt seg ned og kost seg videre med julemiddagen etterpå.

Haldis synes det er ekstra stas å ta i mot barn på julaften og nyttårsaften. Første juledag for 26 år siden fødte Haldis selv sitt første barn på Ullevål.

– Vi feiret julaften hjemme med storfamilien på besøk. Jeg var en uke på overtid og lagde julemat til hele familien. Klokken seks på morgenen dro jeg til Ullevål og fødte like etterpå, sier hun.

Stolte foreldre viser fram to dager gamle Emilie. Hun kom til verden to uker for tidlig.

Julens budskap er fødselen

Karin Johansson har jobbet som jordmor i femten år, derav flere julaftener og nyttårsaftener på Ullevål sykehus. I dag jobber hun også på Oslo jordmor og kvinnesenter.

– I julen er alle ekstra blide og har lett for å sende en julehilsen til alle de møter i korridorene. Som regel er det en roligere stemning på Ullevål på julekvelden. Dermed kan vi ta oss litt ekstra tid til pasienter på avdelingen i julen, sier hun.

Karin har selv opplevd å jobbe under flere fødsler på julaften.

– Siden fødselen er julens budskap, kjenner jeg litt ekstra på det unike med å ta i mot barn i julehøytiden. Som et julesymbol har barna pleid å få på seg en rød hette rett etter fødsel, sier Karin.

Kan ikke be damene knipe igjen

Karin påpeker at de forsøker gjerne å unngå igangsettinger og planlagte keisersnitt på julaften. Så langt det er mulig starter mange fødselen hjemme på selve julekvelden. Natt til første juledag er ofte en langt mer hektisk dag på fødeavdelingen.

– Likevel er det ikke slik at vi kan be fødende kvinner med rier knipe igjen og be dem komme tilbake neste dag. Selv om det fødes færrest barn i desember måned, må vi være i konstant beredskap. Også i julen kan kvinner komme inn med infeksjoner, truende premature fødsler og fostervann som går. Likeledes med blødninger og mange andre akutte obstetriske situasjoner som må håndteres der og da, forteller Lisbeth.

– Jeg hadde akkurat en samtale med en pasient som ikke har pårørende som får kommet på julebesøk. Når mor er såpass dårlig at hun ikke får reist hjem, er det en påminnelse om alvorlighetsgraden, legger hun til.

Jordmor Karin Johansson jobber ved Ullevål sykehus og på Oslo jordmor og kvinnesenter. Hun synes det er unikt å få oppleve fødsler på selve julaften.

Flere premature fødsler

Haldis på Rikshospitalet føler ekstra medlidenhet for de som blir liggende alene i julen. De tilrettelegger for at de kan ta med seg pårørende og ha det så bra som mulig. Selv om de trøster og snakker med dem, klarer de ikke å erstatte deres nærmeste.

Lisbeth trekker fram at de forsøker å gjøre det ekstra hyggelig for gravide som ligger på observasjonsposten og ikke får mulighet til å reise hjem til jul.

– Noen kvinner kommer inn med truende premature rier. Det hender at fostervannet går når de bærer tungt, rydder og løper rundt på juleshopping. Ved tidlige premature fødsler behandler vi nyfødte fra 23 uker og oppover. De innlegges på nyfødtintensiv avdeling, sier hun.

Haldis påpeker at de kan se at det er en opphopning av truende premature fødsler før jul. Både hun og Lisbeth mistenker at julestria kan ha skylden for økningen av tilfellene.

Utfordrende å være borte fra familien

Selv om Lisbeth og Haldis har voksne barn, er det likevel trist å ikke kunne feire julekvelden sammen med familien.

– Jeg synes litt synd på meg selv rett før jeg gjør jeg meg klar for arbeid på selve julekvelden. Men når jeg først er kommet på jobb er det alltid veldig hyggelig. Det er godt å kjenne på den gode julestemningen her sammen med trivelige kolleger. På vakt er vi til sammen to leger, fem jordmødre, barnepleier og vaskepersonell, legger Lisbeth til.

Hun forteller at de spiser julemiddagen sammen, og gir hverandre julegaver.

Haldis Bakken og Lisbeth Bech er enige om at det selv om det er trist å gå fra egen familie på selve julekvelden, er det også koselig å tilbringe tid med gode kolleger på jobb. I julen er det en ekstra spesiell stemning på fødeavdelingen.

Vanskelig å planlegge julen

– Det mest utfordrende med jordmordyrket er uforutsigbarheten til hvordan vi skal jobbe hvert enkelt år i julen. Vi får ikke svar på om vi skal jobbe i julen før en måned i forkant. Likeså har vi lite sammenhengende fri, som gjør det vanskelig for meg å treffe storfamilien fra Gudbrandsdalen i julen, sier Haldis.

– For mitt vedkommende innstiller jeg meg på å jobbe i julen, forteller Lisbeth.

– En del av pakka med jordmordyrket er å jobbe turnus, julaftener og når andre har fri. Men det er selvsagt også en ulempe, sier Lisbeth.

Siden Haldis og Lisbeth begge jobber senvakt på julaften i år, er de fornøyde med at de i «verste fall» blir nødt til å jobbe dagtid på julekvelden til neste år. Da vil de dessuten få fri på nyttårsaften.

– En av de største fordelene med å jobbe turnus, er avspaseringen vi får på hverdager, samt formiddager før senvakta. Dermed får vi gjort unna juleforberedelse før det strømmer på med folk til butikkene. Likeledes har vi tilstrekkelig med tid til alle juleforberedelsene, sier Haldis.

– Å være jordmor er dessuten verdens beste yrke. Vi har et veldig godt teamarbeid på avdelingen vår hvor leger, jordmødre og barnepleiere utfyller hverandre. Yrket innebærer også et stort ansvar. Kvinnen glemmer aldri sin egen fødsel, sier Lisbeth.

– Vi får lov til å være med på de viktigste øyeblikkene i livet. Vi er privilegert som får mulighet til å være tilstede under deres fødsel, sier Haldis.