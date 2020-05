Hagen-saken: Politiet mener fortsatt at boligen i Sloraveien er åsted for et drap

Oppdateres

– Politiet mener fortsatt at boligen i Sloraveien er åsted for et drap. Flere etterforskningsskritt gjenstår, og fortsatt tilgang til bolig og også andre eiendommer er derfor sentralt for etterforskningen, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i en pressemelding søndag.

Ransaking i Sloraveien gjennomføres siden politiet mener at drapshandlingen er foretatt der, og det var Anne-Elisabeth Hagens bopel, opplyser politiet.

Videre ransaker politiet Tom Hagens hytte på Kvitfjell.