Etter at Eidsivating lagmannsrett 3. juni ga politiet tillatelse til å fortsette arbeidet med å ransake Tom Hagens bolig i Sloraveien i Lørenskog, har det blitt gjort relevante funn. Det opplyser påtaleansvarlig i Hagen-saken Haris Hrenovica til VG mandag.

– Jeg kan bekrefte at politiet har gjort funn som vi mener kan være relevante for å belyse saken ytterligere, sier Hrenovica.

Tom Hagen ble i slutten av april pågrepet og sikte for drap på sin ektefelle. Samtidig startet de en grundig ransaking av ekteparets bolig på Lørenskog. Politiet mener fortsatt det er skjellig grunn til å mistenke at boligen er åsted for drap.

Tom Hagen er siktet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen som forsvant fra boligen 31. oktober 2018. Saken ble lenge etterforsket som en bortføringssak.

– Vårt mål er å få svar på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. I tillegg til at Sloraveien 4 var hennes bolig, mener vi også at det er et åsted for en alvorlig straffbar handling, sa politiadvokaten i starten av juni.

