Gutt alvorlig skadd etter å ha blitt påkjørt på Eidsvoll

Ulykken skjedde på Odalsvegen da de to brødrene gikk av skolebussen og ble påkjørt av en bil da de krysset veien, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Politiet meldte om ulykken klokken 12.40 onsdag ettermiddag.

Det viser seg at to brødre er påkjørt. Den ene er uskadd, men tas med til legevakten for en sjekk. Den andre betegnes som alvorlig skadd, kjøres til Ahus. Guttene har gått av skolebussen og blitt påkjørt av en bil da de krysset veien. Det er glatt på stedet.