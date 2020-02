Av Synne Lykkebø Hafsaas

Det er sendt ut gult farevarsel for store deler av Sør-Norge inn mot helgen. I løpet av helgen er det ventet mellom 50 til 130 millimeter nedbør på Vestlandet og mellom 40 og 70 millimeter i Agder.

Fra lørdag morgen til søndag morgen er det ventet mellom 30 og 50 centimeter snø på Vestlandet sør for Stad.

Det er videre stor snøskredfare på Voss, Hardanger og Heiane fredag, skriver Varsom.no.

Lørdag er det også sendt ut varsel om stor snøskredfare i Indre Fjordane, Jotunheimen og Vest-Telemark.

Det er sendt ut gult farevarsel for Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold. Her er det ventet høy vannstand fredag ettermiddag, skriver Yr.no.

Flere fjelloverganger stengt

I Sør-Norge er flere fjelloverganger stengt.

Strynefjellet stenges fra klokken 13.30 fredag på grunn av fare for ras.

Fylkesvei 53 Tyin-Årdal er stengt på grunn av uvær, mens fylkesvei 50 Hol-Aurland er midlertidig stengt på grunn av snøras og fare for ras. Det vil ikke gjøres en ny vurdering her før mandag.

Riksvei 13 Vikafjellet er stengt, men det vil gjøres en ny vurdering lørdag klokken 10.

Riksvei 7 Hardangervidda er stengt og vil ikke åpnes fredag.

E16 Filefjell og riksvei 52 Hemsedal er åpne, mens E143 Haukelifjell er åpen for kolonnekjøring. Her det snø- og isdekke og fare for glatte partier.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Osterøy

Det pågår fortsatt opprydning- og sikringsarbeid etter at det gikk et jordras ved Kallestadsundet på Osterøy i Vestland lørdag kveld. Raset etterlot rundt 60 innbyggere nordøst på øya isolert.

Det tilbys båtskyss til og fra Osterøy til veien er åpen igjen. Det tas en ny vurdering av veien fredag formiddag, opplyser Vaksdal kommune.

Full storm

Flere steder i Nord-Norge er det ventet full storm fredag kveld. Fem kommuner i Finnmark er fortsatt isolert som følge av rasfare og uvær.

Tre hendelser på E69 i Nordkapp førte til at rundt 40 personer ble evakuert torsdag ettermiddag. Fredag formiddag melder Statens vegvesen at E69 åpner for kolonnekjøring klokka 12.

En utenlandsk buss med 17 passasjerer er hentet ut fra området med egen kolonne i formiddag.

Fredag formiddag er fortsatt fem kommuner i Finnmark isolert fra omverdenen på grunn av rasfare og uvær. Det gjelder Måsøy, Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Båtsfjord.

Veier vurderes fortløpende

Veien mellom Honningsvåg og Karmøyvær ventes å åpne i løpet av formiddagen.

I tillegg er fylkesvei 98 over Ifjordfjellet stengt, mens E75 over Domen til Vardø er kolonnekjørt. Flere mindre veier er stengt. Statens vegvesen vurderer fortløpende hvilke veier som kan åpnes i løpet av dagen.

– Vi vurderer situasjonen utover dagen. Været er fortsatt vanskelig i store deler av Finnmark, sier beredskapsvakt Torkjell Johnsen i Statens vegvesen.

Det er sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Det ventes full storm fra sørvest på utsatte steder her, sent fredag kveld. Vindkastene kan komme på 30 til 35 meter per sekund.