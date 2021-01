Guldvog: Krevende smittesituasjon

Til NRK sier han søndag kveld at smittesituasjonen er usikker.

De siste ukene har antallet smittetilfeller økt, og det er nå én uke siden regjeringen iverksatte kraftige tiltak for å få ned smitten. Til TV 2 sier Guldvog at for at smittetiltak skal kunne slippes opp, må smittetallene betydelig ned.

– Tallene må være som i begynnelsen av oktober. Vi må se rundt 50 smittede per 100.000 i løpet av en to ukers periode. Den siste tiden har vi ligget på verdier som er to og tre ganger det, sier han.

