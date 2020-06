– Hver enklet må fortsatt gjøre en vurdering på om det er nødvendig å reise, det er ingen oppfordring til å reise, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) da hun og regjeringen presenterte de nye reiserådene torsdag.

– Det blir ingen hyggelig badeferie av å havne i lockdown et sted, legger statsminister Erna Solberg til.

Les også: Danmark åpner grensene 27. juni

– Sånn som det ser ut akkurat nå, ville for eksempel Tyskland vært grønt, Portugal rødt, mens Spania er det vi kan kalle for grått fordi vi nå ikke har gode nok data for å vurdere det ut fra kriteriene, sa helseminister Bent Høie (H).

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått i oppgave å lage et kart over hvilke land som oppfyller et sett med objektive krav til smittesituasjonen. De landene som får grønt lys, blir godkjente feriedestinasjoner for nordmenn, og samtidig får turister fra disse landene slippe inn i Norge uten karantene fra 15. juli.

Les også: – Jeg holder meg til det regjeringen sier. De vet bedre enn bedrevitende hytteeiere

Kan endres

Kartet for Schengen- og EØS-området vil være klart 10. juli og skal deretter oppdateres hver 14. dag i takt med smitteutviklingen.

– Man kan altså risikere at man booker ferie på et tidspunkt hvor et land har lavt smittetrykk, noen uker senere kan landet ha fått en forhøyet smitterisiko og ikke lenger oppfyller kriteriene. Da må man i karantene når man kommer hjem. Man kan også risikere lokale restriksjoner. Blant annet har Tyskland nå stengt to områder ned på grunn av smitteutbrudd, det samme har en region i Spania gjort, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun understreker tydelig at det er stor usikkerhet rundt situasjonen.

– Dette er ikke bare opp til norske myndigheter å bestemme. Det er faktisk situasjonen på smitte som er avgjørende. Så det å reise utenlands innebærer en betydelig uforutsigbarhet, understreker Solberg.

Les også: WHO: Koronasmitten på vei oppover igjen i Europa

Gotland mister godkjent-stempel

Hvis du vil ha forutsigbarhet må du planlegge for å feriere i Norge, ifølge statsministeren. Med seg på pressekonferansen hadde hun et ferskt eksempel på at reiserådene kan endres fort. Hun kunne fortelle at nordmenn ikke lenger kan reise til Gotland i Sverige uten å havne i karantene, slik man har kunnet gjøre de to siste ukene.

– FHI kommer i dag med en oppdatert vurdering som viser at smittesituasjonen på Gotland ikke lenger oppfyller kriteriene, sa Solberg på pressekonferansen.

Bortsett fra Sverige kan man fortsatt reise til alle øvrige deler av Norden uten karantene ved hjemkomst.

– Ikke oppfordring

Parallelt med at regjeringen har stilt krav om karantene ved hjemkomst fra Europa, har også de offisielle rådene fra UD vært å unngå reiser utenfor de «godkjente» områdene i Norden.

Etter hvert som karantenereglene endres, vil også UD oppdatere sine reiseråd.

– De som planlegger en reise, må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til, understreker utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Hun legger til at smitteutviklingen i Europa er fortsatt uoversiktlig og kan endre seg raskt.

Dette er de såkalte objektive kriteriene for vurdering av hvilke land man kan reise til uten å måtte i karantene ved hjemkomst.

* Smittetilfeller må være under 20 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

* Innleggelser på intensivavdeling må være under 0,5 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

* Antall positive koronatester må være under 5 prosent (av gjennomførte tester) de siste 14 dagene.

* Alle med mistenkt covid-19 uavhengig av alvorlighetsgrad oppfordres til å bli testet.

* Land må ha etablert et system for smittesporing rundt alle bekreftede tilfeller.

* Det må være tilgjengelig informasjonsmateriale for alle som reiser.

(Kilde: FHI)