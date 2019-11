– Høyresiden har sviktet fullstendig i klimapolitikken, derfor mener vi at MDG bør være garantister for regjeringsskifte i 2021. Vi bør stille urokkelige klimakrav, men signalisere at vi vil styre med venstresida, sier Hulda Holtvedt.

Hun ble under helgens landsmøte gjenvalgt som nasjonal talsperson i Grønn Ungdom.

Les også: Norske velgere har talt: Klima er viktigst

Ungdomspartiet gikk på landsmøtet også inn for å stille ultimatum om at det ikke skal åpnes for ny oljeaktivitet på norsk sokkel og at MDG skal inn i regjering fra 2021.

– MDG samarbeider godt med venstresida mange steder i landet. Vi tror det er mulig å få med de rødgrønne partiene på en radikal klimaplattform, inkludert endringer i oljepolitikken. Men det krever selvfølgelig press fra et stort MDG, sier Holtvedt.

Teodor Bruu ble også gjenvalgt som nasjonal talsperson på landsmøtet.