– Prisene blir hovedsakelig de samme som før, men noen endringer blir det, sier administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead Nordic, til Dagsavisen.

Hun nevner følgende:

– Våre lavprisbilletter har flere prisnivåer, akkurat slik som Vy eller flyselskapene har. Vårt laveste prisnivå er litt høyere enn det Vy har for de lengste strekningene.

70 kroner mer

Det innebærer at en lavprisbillett Stavanger-Oslo vil koste 319 kroner i stedet for 249 kroner. Det er 70 kroner mer.

– Sørlandet-Oslo er 249 kroner, slik Vy har i dag, påpeker Elgin.

– Komfortbillettene blir også noe dyrere på de lengste strekningene, fortsetter Elgin.

Det blir videre en prisøkning på «gjennomgående lavprisbilletter», når reisen omfatter både Go-Ahead og Vy.

– Det betyr at kunden kanskje må betale to ganger 249 kroner på denne strekningen, mot 249 kroner, som er laveste minipris Vy tilbyr i dag, forteller Elgin.

– Dette er slik rammene for reformen er satt opp per i dag.

Dagsavisen har omtalt denne konsekvensen av jernbanereformen tidligere.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Slår begge veier

Elgin avviser likevel at det gjennomgående blir dyrere å reise med tog etter at Go-Ahead gjør sitt inntog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

– Det er sammensettingen og antall tilgjengelige billetter i de forskjellige prisnivåene som avgjør hvorvidt kundene ender opp med å betale mer enn før. Det er flere eksempler som viser at dette slår begge veier alt etter som hvilke dager og perioder man legger inn, påpeker Elgin.

Hun viser i den anledning til en pristest som ble omtalt på sosiale medier for noen uker siden.

– Vy Oslo-Stavanger tar 199 kroner 12. desember, mens Go-Ahead Oslo-Stavanger tar 319 kroner 19. desember. Fredag 13. desember skal Vy ha fra 429 kroner for denne strekningen, mens Go-Ahead skal ha fra 319 kroner uken etter, noe som er cirka 25 prosent lavere enn Vy sine priser. 199 kroner er for øvrig Vys kampanjepris, refererer Elgin.

Les også: Heller fly enn Vy. Nordmenn er vesentlig mer fornøyde med flytilbudet enn togtilbudet

– Må prøve oss fram

Elgin understreker videre at Go-Ahead «må bruke det første driftsåret til å prøve oss fram».

– Vi har ingen trafikkdata fra Vy for 2018 og trenger derfor tid til å bli kjent med markedet. Det er viktig for oss å flytte flere over fra bil og fly over til tog, og vi vil søke å bruke pris til å skape etterspørsel der vi ser at pris fungerer som et virkemiddel, sier Elgin.

– Vårt hovedfokus er å gjøre det mer attraktivt å kjøre tog. Dette vil vi oppnå med flere avganger, oppussede tog, tilrettelagte tilbud, sømløse reiser, opplevelser om bord, topp kundeservice fra våre ansatte, samt en riktig pris for dette tilbudet. Det er totaliteten som påvirker tilbudet, slik at vi oppnår målet om flere og mer fornøyde kunder. Det er bra for klimaet, bra for kundene og bra for oss.