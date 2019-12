– Jernbanedirektoratet vil vurdere hvordan dette er i forhold til avtalen, opplyser kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet, i en epost til Dagsavisen.

Mangelen på en egen app koster allerede Go-Ahead dyrt, både i form av kunder som uttrykker sin misnøye i sosiale medier, og også bokstavelig talt.

– Vy og Go-Ahead har en avtale om at Vy får et vederlag fordi vi selger billetter for Go-Ahead, opplyser Nina Hauge Schage, kommunikasjonssjef i Vy.

Hun ønsker ikke å opplyse hvor mye Go-Ahead betaler for dette.

I avtalen som er inngått mellom Jernbanedirektoratet og Go-Ahead, heter det at «leverandørens billetter skal være tilgjengelig for salg senest 3 måneder før trafikkstart.»

Måten Go-Ahead har løst dette på, går fram av annonser som ble rykket inn i Aftenposten før helga.

«Billett kjøper du som før hos Vy, Entur eller på go-aheadnordic.no», er budskapet der.

Les også: Forsinkelser stanser ikke Go-Ahead-bonus

– 210 mill. i måneden

For Vy er Vy-appen sentral i salget av billetter.

– Vy-appen har tre millioner nedlastninger, og selger for 210 millioner kroner i måneden. 95.000 kunder bruker appen daglig, og vi selger 980.000 enkeltbilletter og 50.000 periodebilletter i appen, forteller Nina Hauge Schage.

– Vy-appen gjør det enklere for oss å gi kundene god service og informasjon om reisen og nye produkter og tjenester, påpeker hun.

Det innebærer også at de reisende kan få informasjon om forsinkelser, innstilte tog og andre endringer og avvik som kan påvirke reisen.

Hvor lenge Go-Aheads reisende vil være nødt til å bruke Vy-appen, er uklart.

– Vår egen app vil vi komme tilbake til, skriver administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead, i en epost til Dagsavisen.

– Vil det komme en slik app?

– Se svar over, skriver Elgin, og henviser med det til at dette er noe Go-Ahead «vil komme tilbake til».

Elgin skriver også følgende om hvordan reisende med Go-ahead skal skaffe seg billetter.

– Reisende finner informasjon om reisen via vårt eget nettsted go-ahead.nordic.no, og hos vårt kundesenter. I tillegg kan kundene bestille billetter hos Entur, det vil si på alle stasjoner som har betjent salg, på Enturs automater, på Enturs app eller Entur.no. Vys app og vy.no kan også benyttes.

Go-Ahead baserer seg dermed i stort monn på andre for å få passasjerer ombord i togene sine.

Les også: Go-Ahead endrer studentrabatten: – Det kan vi ikke godta

Store ambisjoner

I desember i fjor kunne kommunikasjonsdirektør Ulrika Mebius i Go-Ahead Nordic, opplyse til Dagsavisen at togselskapet har ambisjoner om en gjennomsnittlig årlig vekst i passasjertallet på hele 6 prosent.

Det er en høyere vekst enn NSB klarte i perioden 2012-2017, ifølge Transportøkonomisk institutt. På det høyeste var den årlige passasjerveksten da på 4,5 prosent.

Mebius var likevel sikker på suksess da Dagsavisen var i kontakt med henne for ett års tid siden.

– Vi har gjort beregninger som vi baserer vårt anbud på, og som vi ser på som svært seriøse når det gjelder trafikkveksten på de to banene. Vi kommer til å jobbe mye med ulike kampanjer og tilbud, men også henvende oss til nye målgrupper. Vi ser også at det er et stort potensial til å øke antallet weekend- og fritidsreiser, uttalte Mebius da.

Les også: Ap vil kjøpe 100 nye tog

Vurderer bonusen

Etter at de første Go-Ahead-togene begynte å gå på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen søndag, skal Jernbanedirektoratet nå foreta en samlet vurdering av oppstarten, for å avklare om Go-Ahead har gjort seg fortjent til en bonus på 30 millioner kroner. Hvis Jernbanedirektoratet skulle konkludere med at Go-Ahead ikke har levert godt nok når det gjelder billettkjøp, kan det føre til at bonusen blir redusert med 2 prosent, noe som tilsvarer 600.000 kroner. Spørsmålet er om Jernbanedirektoratet eventuelt vil la det være med det, eller om det også vil bli stilt spørsmål om mangelen på en egen Go-Ahead-app.

I avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Go-Ahead går det fram at når det gjelder billettsalget skal «status rapporteres i månedsrapport og statusmøter med oppdragsgiver».

Dagsavisen har spurt Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet om det har gått fram av disse statusmøtene om Go-Ahead har en app lik den Vy har, eller om de vil få det. Horrisland har ikke besvart dette spørsmålet.