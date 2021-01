Det bekrefter ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm kommune overfor Romerikes Blad. En rekke av de evakuerte etter skredet på Ask i Gjerdrum bor på dette hotellet.

– Det er svært beklagelig at dette skjer nå. Det er jo en ekstra belastning på dem som allerede har mistet hjemmene sine i kvikkleireskredet, sier Vik til avisen.

De som bor på hotellet, har nå fått beskjed om at de skal testes.

– Oppleves som en ny krise

Romerikes Blad har vært i kontakt med en evakuert familie på to voksne og flere barn som er spredd over flere rom på hotellet.

– Dette oppleves som en ny krise, men vi har nesten ventet på at det skulle skje, sier mannen i familien.

Han har fått beskjed om at alle beboerne vil bli oppsøkt på rommene sine fra klokka 17 tirsdag for hurtigtesting.

Olavsgaard Hotel har blitt brukt som evakueringssenter etter skredkatastrofen i Gjerdrum forrige onsdag. 1.000 personer er evakuert, og flere av dem bor altså på hotellet. Sju personer omkom i leirskredet og tre er savnet.

Spørsmål til helseministeren

Mandag sendte Anniken Huitfeldt (A) et skriftlig spørsmål i Stortinget til helseminister Bent Høie (H) om hvorvidt de evakuerte vil bli prioritert i tildeling av koronavaksinen.

– Mange av de evakuerte etter skredet i Gjerdrum bor i dag på hotell eller tett sammen med andre hos familie og venner. De vil ikke like lett å kunne opprettholde anbefalingene fra helsemyndighetene om ingen besøk og sosial distanse, skriver Huitfeldt.

Høie har ennå ikke besvart spørsmålet.

Kan ta opptil ett år eller lenger før evakuerte kan flytte tilbake

Under et folkemøte tirsdag kveld forklarte NVE at det kan ta fra seks til tolv måneder, eller enda lenger, før evakuerte etter leirskredet kan flytte tilbake.

NVEs representant for arbeidet i skredområdet, Paul Christen Røhr, redegjorde for hvilke arbeider Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil gjøre rundt rasområdet i den kommende tiden. Da vil det også bli bestemt hvilke hus beboerne ikke kan regne med å flytte tilbake til ettersom de ligger for nær raskanten. Andre boliger vil trolig bli beboelige etter at sikringstiltak er gjennomført.

– Hvilke boliger det gjelder, må vi komme tilbake til etter hvert. Vi vil være til stede her kontinuerlig til vi har definert den linjen for litt mer langsiktig evakuering, og så vil vi planlegge mulige tiltak for å sikre den bebyggelsen som står igjen, sa Røhr.

– Hvor lang tid det tar, er vanskelig å si nå, fra seks til tolv måneder, kanskje enda lenger. Det må vi få lov å komme tilbake til, sa Røhr videre.