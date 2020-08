På sin egen facebookkonto skriver Trond Giske fredag både at han ikke vil stille benkeforslag til ledervervet i Trøndelag Ap, men også at han ikke vil ta gjenvalg til Stortinget.

– Valgkomitéen i Trøndelag Arbeiderparti jobber i dag med å lage et nytt forslag til styre. I den forbindelse spekuleres det i benkeforslag på meg. Jeg vil ikke stille opp i et benkeforslag og anbefaler at årsmøtet samler seg om valgkomitéens forslag. Jeg håper de mange som har støttet meg i kommunepartiene i Trøndelag vil følge den oppfordringen, skriver Giske på Facebook og fortsetter:

– Mediene fortsetter å omtale usanne anklager mot meg uten noen dokumentasjon. Varsler og saker med usanne påstander kommer på trykk uten å vente på saksbehandling. Vanlige presseetiske regler om å kontrollere at opplysninger er korrekte, er lagt bort. Det kreves at jeg må motbevise påstandene, skriver han videre.

Giske fortsetter med å skrive at «det er umulig å stå i en situasjon hvor verken grunnleggende rettsregler eller presseregler gjelder»

– Dette tar ikke slutt, folk kan uten dokumentasjon fremføre anklager mot meg hver gang jeg søker politiske verv. Det skjedde i fjor, det skjer igjen nå, og det vil kunne skje i fremtiden. Jeg har derfor sammen med familien min kommet til at jeg ikke lenger kan stå i dette, heller ikke i en renominasjon til Stortinget. Belastningen blir for stor. Jeg er lei meg overfor alle som støtter meg og som oppfordrer meg til å stå på. Jeg skulle gjerne fulgt oppfordringen og bidratt til å bygge et godt og sterkt Arbeiderparti. Det er dessverre ikke mulig, avslutter han.

Les også: Marit Bjerkås blir innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag