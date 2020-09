Giske omtalte varselet på sin Facebook-side kort tid etter at det ble kjent og avviste innholdet.

Overfor Adresseavisen sier 24 år gamle Ingrid Resell Krogstad at hun ønsker å fortelle sin versjon av saken, som er en annen enn Giskes.

Til avisa sier Krogstad at varselet handler om en hendelse på et nachspiel på Quality Hotel Panorama på Heimdal i 2014, da hun nettopp hadde fylt 18 år.

Nyvalgt i AUF

24-åringen var nyvalgt nestleder i AUF i Sør-Trøndelag da nachspielet fant sted. Giske var på det tidspunktet 47 år og stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, og han hadde nylig gått av som næringsminister.

Krogstad beskriver i intervjuet situasjonen med Trond Giske som førte til at hun nå har sendt inn et varsel til Arbeiderpartiets ledelse. Dette skal ha skjedd på samme nachspiel som tidligere er omtalt i et intervju i Adresseavisen med daværende valgkampmedarbeider i Trøndelag Ap, Sandra Skillingsås.

– Umulig å bevise hva man ikke har gjort

Trond Giske mener Ingrid Resell Krogstads historie er usann. Han sier til Adressa at han husker kvelden godt, og at det som beskrives, ikke har skjedd.

Han kritiserer også avisa og anklager den for å publisere anklager mot ham uten dokumentasjon.

– Dessverre er det umulig å bevise hva man ikke har gjort. Jeg konstaterer at jeg ifølge Adresseavisen i løpet av dette nachspielet både skal ha gjort dette, så tatt en annen på rumpa, sendt en masse pågående tekstmeldinger til Skillingsås og deretter sperret døra for henne. Alt dette skal ha skjedd uten at noen av de mange tilstedeværende som Adresseavisen har snakket med, har lagt merke til noe.

På spørsmål fra NTB svarer Trond Giske at han ikke har noen kommentar utover det som står i Adresseavisens sak.

– Jeg mener slike anklager ikke kan publiseres uten dokumentasjon, det gjelder også i andre medier, skriver han i en SMS.

Ingen kommentar

Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef Ingrid Langerud viser overfor NTB til at partisekretær Kjersti Stenseng sist torsdag bekreftet at Ap hadde mottatt et nytt varsel om Giske fra 2014.

Ap har ingen ytterligere kommentarer til saken.

Ingrid Resell Krogstad ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB.

Dagsavisen kjenner ikke innholdet i varselet utover det som kommer fram i Adressas artikkel. Vi har derfor valgt å ikke gjengi konkrete påstander og detaljer da vi ikke selv kan dokumentere disse.