Av Egil Sæther

Ap-toppen mener det var på høy tid at regjeringen onsdag kom med en oppmykning av smittevernreglene for breddeidretten. Der legges opp til at idretter med «begrenset fysisk kontakt» kan trene mer normalt fra 15. juni.

– Jeg synes at regjeringen har dratt beina etter seg i denne saken. Det er betegnende at det er først når Stortinget kommer på banen og Danmark går foran, at også regjeringen finner løsninger for breddeidretten. Idrettsledere har i lang tid advart mot faren for stort frafall, deriblant barn og unge, sier Giske til NTB.

Han påpeker at folkehelsemyndighetene har gjort det klart for en god stund siden at smittefaren blant barn er liten, og at det er flere uker siden rådene rundt trening i breddeidretten kom.

– Likevel skal de vente helt til den 15. juni, og da er vårsesongen nesten over. Det er bra at det kommer, men jeg er helt sikker på at idretten hadde klart å få nye retningslinjer veldig raskt, og det burde myndighetene ha lagt til rette for.

Rart

Aps idrettspolitiske talsperson tror at det er mange som går tre merkelige uker i møte.

– Det er veldig rart at vi nå i tre uker på trening ikke kan matche ungene til å spille fotball, selv om det er klarlagt at det er helsemessig forsvarlig, fordi man skal vente på datoen 15. juni. Kommer myndighetene til å gripe inn mot dem som spiller fotball selv om det nå er avklart at de kan spille fotball? Jeg tror dette blir veldig rart, sier han.

Giske har forståelse for idrettsledere og foreldre som mener at arbeidet for breddeidretten ikke har hatt høy nok prioritet.

– Det virker hele veien som at regjeringen har tatt lett på idretten. Det er forståelig at de har hatt mange ting å bekymre seg for, men såpass mange er det ansatt i embetsverk og direktorat at det hadde vært mulig å håndtere idretten tettere. Det er et helt departement som har idretten som ansvar sammen med kultur.

Respekt

– Målet er at den nye smittevernprotokollen for breddeidretten skal være klar 1. juni? Du mener at åpningen av breddeidretten kan framskyndes?

– Ja, jeg mener det er åpenbart at med en gang de nye reglene er på plass, så må man iverksette. Hvis det er korrekt at den nye veilederen skal være på plass 1. juni, og så skal det ennå gå 14 dager før de har lov til å begynne? Det virker helt meningsløst. Det er bra at det åpner, men vi passe oss for å lage regler som er vanskelig å forstå fordi det kan føre til at folk mister respekten for regler som er veldig viktige.

– Det er ikke fastlagt når det kan spilles kamper for bredden igjen?

– Nei, men det må man finne ut av. Det har litt å gjøre med hvor mange som skal møtes og hvor mange som kreves for å avvikle en kamp. Det viktigste er at de faktisk får lov til å spille fotball. Det er lite inspirerende å spille rundt kjegler og trene på straffespark. Så får vi se etter hvert om det blir åpnet for kamper, men den viktigste seieren er at det blir åpnet for å drive med sporten.

I tråd meg regelverket

Kulturminister Abid Raja sier følgende til VG om hvorfor regjeringen ikke har åpnet opp tidligere, til tross for at Danmark har gjort det.

– Det er viktig å huske at vi har våre smittevernmyndigheter, mens Danmark og Sverige har sine egne. I Norge har vi veldig god kontroll. Vi åpner samfunnet gradvis og kontrollert. Alt skjer i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og forankres i Helse- og omsorgsdepartementet. Regjeringen har ikke hatt som mål å holde igjen når det gjelder barneidretten, tvert imot. Vi har mål om åpne opp så raskt som mulig, og vi har ikke kastet bort ett minutt. Men kan ikke gjøre det med mindre vi er sikre på at det ikke vil bidra til økt smitte, sier Raja.